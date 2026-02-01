ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026: क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाने की मांग; ई-कॉमर्स पॉलिसी समय की जरूरत

यूपी के कारोबारियों की मांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर रही हैं. इस आम बजट से पूरे देश को उम्मीदें हैं. यूरोपियन यूनियन से शानदार ट्रेड डील के बाद उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और कारोबारियों को भी बजट के कई अपेक्षाएं हैं. ETV भारत ने प्रदेश के उद्यमियों और कारोबारियों से बातचीत की. देश के बड़े उद्यमी संदीप सक्सेना ने कहा कि इस बार बजट से हमारी अपेक्षा क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाने की है. आज की तारीख में यह 2 करोड़ रुपए है. इसे 5 करोड़ रुपए करना चाहिए. हम उद्योगपतियों का पैसा व्यापार में सप्लाई करते समय दो से तीन महीने के लिए फंसता है. अगर उस पर हमें ब्याज में रियायत या फिर क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाई जाती है, तो निश्चित रूप से हम अगले ऑर्डर्स पर ध्यान दे पाएंगे. इससे रोटेशन अच्छा बन जाएगा. केंद्रीय बजट 2026 से क्या उम्मीदें. (Video Credit: ETV Bharat) निर्यात को मिले सपोर्ट: संदीप सक्सेना ने कहा कि सरकार को निर्यात सपोर्ट पर भी काम करना चाहिए. बजट का कुछ हिस्सा उनके लिए रखना चाहिए, क्योंकि उद्योग से देश है और देश से ही उद्योग है. एग्रीकल्चर सेक्टर में एसपीओ की लिमिट बढ़ाने के लिए अभी हमने वित्त मंत्री से निवेदन किया था. हमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उस पर विचार करके जरूर इंप्लीमेंट किया जाएगा. हमारा देश बिना कृषि के और बिना उद्योग के चल नहीं सकता है. यह दोनों सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर हैं. सरकार को इस पर फोकस करके ज्यादा से ज्यादा रियायतें देनी चाहिए. उद्यमी संदीप सक्सेना. (Photo Credit: ETV Bharat) ई-कॉमर्स पॉलिसी बने: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि हमारी मांग है कि रिटेल ट्रेड पॉलिसी और ई-कॉमर्स पॉलिसी को लेकर कुछ किया जाए. भारत में ई कॉमर्स कंपनियों बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, जिसकी वजह से रिटेल सेक्टर के व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं.