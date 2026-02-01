केंद्रीय बजट 2026: क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाने की मांग; ई-कॉमर्स पॉलिसी समय की जरूरत
उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि सरकार का फोकस चिकित्सा और शिक्षा पर होना चाहिए.
Published : February 1, 2026 at 9:58 AM IST
लखनऊ: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर रही हैं. इस आम बजट से पूरे देश को उम्मीदें हैं. यूरोपियन यूनियन से शानदार ट्रेड डील के बाद उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और कारोबारियों को भी बजट के कई अपेक्षाएं हैं. ETV भारत ने प्रदेश के उद्यमियों और कारोबारियों से बातचीत की.
देश के बड़े उद्यमी संदीप सक्सेना ने कहा कि इस बार बजट से हमारी अपेक्षा क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाने की है. आज की तारीख में यह 2 करोड़ रुपए है. इसे 5 करोड़ रुपए करना चाहिए. हम उद्योगपतियों का पैसा व्यापार में सप्लाई करते समय दो से तीन महीने के लिए फंसता है. अगर उस पर हमें ब्याज में रियायत या फिर क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाई जाती है, तो निश्चित रूप से हम अगले ऑर्डर्स पर ध्यान दे पाएंगे. इससे रोटेशन अच्छा बन जाएगा.
निर्यात को मिले सपोर्ट: संदीप सक्सेना ने कहा कि सरकार को निर्यात सपोर्ट पर भी काम करना चाहिए. बजट का कुछ हिस्सा उनके लिए रखना चाहिए, क्योंकि उद्योग से देश है और देश से ही उद्योग है. एग्रीकल्चर सेक्टर में एसपीओ की लिमिट बढ़ाने के लिए अभी हमने वित्त मंत्री से निवेदन किया था.
हमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उस पर विचार करके जरूर इंप्लीमेंट किया जाएगा. हमारा देश बिना कृषि के और बिना उद्योग के चल नहीं सकता है. यह दोनों सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर हैं. सरकार को इस पर फोकस करके ज्यादा से ज्यादा रियायतें देनी चाहिए.
ई-कॉमर्स पॉलिसी बने: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि हमारी मांग है कि रिटेल ट्रेड पॉलिसी और ई-कॉमर्स पॉलिसी को लेकर कुछ किया जाए. भारत में ई कॉमर्स कंपनियों बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, जिसकी वजह से रिटेल सेक्टर के व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं.
भारत के व्यापारी प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए ई कॉमर्स पॉलिसी और रिटेल ट्रेड पॉलिसी का होना बहुत आवश्यक है. यह भी कि जो व्यापारी जीएसटी दे रहे हैं, उनको 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिले.
ई-कॉमर्स के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए आईएमपीएस से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जितने भी पेमेंट के माध्यम हैं, शुल्क कम होना चाहिए. 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री रखा था, लेकिन 12 लख रुपए से एक भी ज्यादा बढ़ जाने पर चार लाख का स्लैब शुरू हो जाता है.
हम लोगों की यह मांग है कि 12 लाख तक का क्लियर कट इनकम टैक्स छूट होनी चाहिए. जितने भी प्रमुख बाजार हैं, उनमें सीसीटीवी लगानी चाहिए. व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए.
जिस तरह हाउसिंग लोन में पहले छूट मिलती थी वैसे ही ₹200000 तक की हाउसिंग लोन में छूट मिलनी चाहिए. रिटेल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा छूट मिले. एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए. उनका लोन 20 लाख रुपए तक का किया जाए.
मुद्रा लोन आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए विचार करना चाहिए. सेविंग अकाउंट में रेट कम होते जा रहे हैं, उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए. रिटायर्ड पर्सन ज्यादातर सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखते हैं, तो उन्हें इसका लाभ मिले, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए.
चिकित्सा-शिक्षा पर हो फोकस: उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि सरकार का फोकस चिकित्सा और शिक्षा पर होना चाहिए. शिक्षा की प्रणाली ही गलत है. किसी ने बीटेक किया, एमबीए किया या एमबीबीएस किया. यूपी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है.
शिक्षा प्रणाली मजबूत बने और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाए. सरकारी अस्पतालों को इतना आधुनिक कर दिया जाए कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता ही न पड़े. प्रमुख बाजारों के अंदर सीसीटीवी की हमारी मांग है. इससे सुरक्षा बढ़ेगी. किसी वारदात के होने पर तुरंत वह व्यक्ति पकड़ा जा सकेगा.
