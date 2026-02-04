बजट 2026-27: दिल्ली के विकास को लगेंगे पंख, प्रदूषण मुक्त राजधानी और 'लखपति दीदी' पर सरकार का जोर
बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी की हजारों महिलाएं अब 'लखपति दीदी' बनेंगी.
Published : February 4, 2026 at 6:24 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे दिल्ली के लिए 'खुशहाली और विकास का नया अध्याय' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों सहित समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला है. सिरसा ने विशेष रूप से प्रदूषण मुक्त दिल्ली और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाओं पर प्रकाश डाला है.
प्रदूषण के खिलाफ 'ईवी सेक्टर' बनेगा हथियार
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या 'प्रदूषण' पर कहा कि बजट में ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) सेक्टर के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन एक गेम-चेंजर साबित होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलने से आने वाले समय में दिल्ली के प्रदूषण स्तर में भारी गिरावट आएगी. इसके साथ ही, उन्होंने दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा को भी पर्यावरण और कनेक्टिविटी के लिहाज से ऐतिहासिक बताया है.
Press Conference on Union Budget 2026-27 https://t.co/zhF7Qmevg4— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) February 4, 2026
महिलाओं के लिए 'लखपति दीदी' और मुफ्त गैस का उपहार
बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली की हजारों महिलाएं अब 'लखपति दीदी' बनेंगी. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण मिलेगा, जिससे वो न केवल व्यवसाय शुरू कर सकेंगी बल्कि व्यावसायिक उपयोग के लिए वाहन भी खरीद सकेंगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए 17 लाख लाभार्थियों को होली और दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा 21,000 करोड़ का 'बूस्ट'
कैबिनेट मंत्री सिरसा ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की ऋण लेने की सीमा बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपये कर दी है. इस राशि का उपयोग राजधानी में नए फ्लाईओवर, अस्पताल, सड़कें और स्कूलों के निर्माण में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और एम्स सफदरजंग जैसे केंद्रीय अस्पतालों के लिए किया गया भारी आवंटन दिल्लीवासियों के लिए बेहतर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा. यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि विकसित भारत @2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में दिल्ली की भागीदारी का रोडमैप है.
ये भी पढ़ें: