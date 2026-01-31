ETV Bharat / state

Union Budget 2026: चौंका सकता है बजट, उत्तराखंड को बड़ी आस, रेखा आर्या से जानिये क्या होगा खास

देहरादून: कल केंद्र सरकार आम बजट 2026 पेश करने जा रही है. इससे पहले साल 1999 में भी 28 फरवरी 1999 रविवार को बजट पेश किया गया था. इसी तरह से कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट 2026-27 पेश करेंगी. देश के आम बजट को लेकर हर राज्य में उम्मीदें लगी हुई हैं. खासतौर से उत्तराखंड की बात करें तो सरकार को भी केंद्र के आम बजट से काफी उम्मीदें हैं.

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कल आने वाला केंद्रीय बजट बेहद खास होने वाला है. उन्होंने कहा आने वाला बजट 'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' का बजट रहने वाला है. उन्होंने कहा साल 2014 से अब तक साल दर साल बजट की प्रगति और विस्तार देखा जा रहा है. उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत विश्वगुरू बनने की दिशा आगे बढ़ रहा है. भारत की पहचान आज ताकतवर देश के रूप में है.

रेखा आर्या का मानना हैं कि बजट में निश्चित तौर पर महिला, किसान और युवाओं के अलावा बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा. इस बजट के केंद्र में इन्हें रखा जाएगा. उन्होंने कहा भारत सरकार का बजट हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गरीबों के कल्याण का दिशा में होता है. साथ ही हर बजट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया है. उन्होंने कहा इस बजट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा.

बजट 2026 पर क्या कहती हैं महिला मंत्री रेखा आर्या. (ETV Bharat)

वहीं, इसके अलावा उत्तराखंड के लिए यह बजट किस तरह से रहने वाला है? महिला बाल विकास और खाद्य आपूर्ति विभाग में चलने वाली केंद्रीय योजनाओं पर इस बजट का क्या कुछ असर पड़ेगा? इस सवाल पर भी रेखा आर्या ने जवाब दिया. आर्या ने कहा प्रदेश सरकार के सभी विभागों में केंद्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रतिमान हैं. निश्चित तौर से उन सभी योजनाओं पर बजट का सकारात्मक असर पड़ेगा. उन्होंने अपने विभागों की बात करते हुए बताया आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को लेकर उन्हें उम्मीद है. इसके अलावा गर्भवती महिलाएं हो या फिर 6 वर्ष तक के बच्चे हो उनसे जुड़ी तमाम केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी पोषण योजना पर भी कल आने वाले बजट का असर देखा जा सकता है.