Budget 2026 : आम बजट से बिहार को काफी उम्मीद, सवाल- 'विशेष मदद' की मांग होगी पूरी?

पटना : केंद्र सरकार का आम बजट आज पेश होने वाला है. कुछ ही देर में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी. इस बजट पर बिहार की भी नजर है. आखिर प्रदेश को केन्द्र के खजाने से क्या मिलता है?

बिहार ने रखी है अपनी मांग : बिहार सरकार ने केंद्र से कई मांग की है. जहां बाढ़ को लेकर स्पेशल पैकेज की मांग की गई है, तो वहीं उद्योग लगाने के लिए केंद्र से विशेष सहयोग मांगा गया है. इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए भी विशेष मदद की मांग की गई है.

बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि हम लोगों ने अपनी बात मजबूती से रख दी है. पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार बजट में बिहार का 'विशेष' ध्यान रखेगी. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों ने राजकोषीय असंतुलन, उप-कर एवं अधिभार को विभाज्य कोष में लाने की मांग की है.

''बिहार के प्रति व्यक्ति आय काफी कम है. इसे राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए GSDP के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की मांग की है. यह सुविधा वार्षिक 3 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के अतिरिक्त मांगी गई है. ताकि राज्य अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए ढांचागत निवेश बढ़ा सके.''- बिजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, बिहार

बिजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, बिहार (ETV Bharat)

उद्योग से लेकर बाढ़ पर बात : राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष सहयोग की मांग की गई है. कृषि में आधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास को लेकर भी सरकार से अनुरोध किया गया है. बिहार सरकार की ओर से उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाली भीषण तबाही को रोकने के लिए 'रिलीफ एवं डिजास्टर रिजिलिएंट पैकेज' का अनुरोध किया गया है. इसके साथ ही, बाढ़ और सूखे के स्थायी समाधान के लिए 'इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर' (नदी जोड़ो परियोजना) को प्राथमिकता देने की अपील की गई.

यह बजट 2025 और 2026 से बेहतर होगा : बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, "पीएम मोदी की सरकार में नारी सशक्तिकरण निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में नवीं बार बजट पेश करेंगी. ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है. बजट से जो लोग उम्मीद नहीं करते थे, उन्होंने देखा किस तरह पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक आयकर माफ हुआ. ऐसी-ऐसी चीजों को हमारी सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घोषणाएं होते रही हैं. अगला बजट भी जनहित में होगा और बेहतरीन होगा तथा 2025 से बेहतर 2026 होगा."