Budget 2026 : आम बजट से बिहार को काफी उम्मीद, सवाल- 'विशेष मदद' की मांग होगी पूरी?
आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है. सबकी निगाह इसपर टिकी है. बिहार भी काफी अपेक्षाएं रखता है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : February 1, 2026 at 7:06 AM IST
पटना : केंद्र सरकार का आम बजट आज पेश होने वाला है. कुछ ही देर में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी. इस बजट पर बिहार की भी नजर है. आखिर प्रदेश को केन्द्र के खजाने से क्या मिलता है?
बिहार ने रखी है अपनी मांग : बिहार सरकार ने केंद्र से कई मांग की है. जहां बाढ़ को लेकर स्पेशल पैकेज की मांग की गई है, तो वहीं उद्योग लगाने के लिए केंद्र से विशेष सहयोग मांगा गया है. इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए भी विशेष मदद की मांग की गई है.
बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि हम लोगों ने अपनी बात मजबूती से रख दी है. पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार बजट में बिहार का 'विशेष' ध्यान रखेगी. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों ने राजकोषीय असंतुलन, उप-कर एवं अधिभार को विभाज्य कोष में लाने की मांग की है.
''बिहार के प्रति व्यक्ति आय काफी कम है. इसे राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए GSDP के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की मांग की है. यह सुविधा वार्षिक 3 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के अतिरिक्त मांगी गई है. ताकि राज्य अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए ढांचागत निवेश बढ़ा सके.''- बिजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, बिहार
उद्योग से लेकर बाढ़ पर बात : राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष सहयोग की मांग की गई है. कृषि में आधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास को लेकर भी सरकार से अनुरोध किया गया है. बिहार सरकार की ओर से उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाली भीषण तबाही को रोकने के लिए 'रिलीफ एवं डिजास्टर रिजिलिएंट पैकेज' का अनुरोध किया गया है. इसके साथ ही, बाढ़ और सूखे के स्थायी समाधान के लिए 'इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर' (नदी जोड़ो परियोजना) को प्राथमिकता देने की अपील की गई.
यह बजट 2025 और 2026 से बेहतर होगा : बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, "पीएम मोदी की सरकार में नारी सशक्तिकरण निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में नवीं बार बजट पेश करेंगी. ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है. बजट से जो लोग उम्मीद नहीं करते थे, उन्होंने देखा किस तरह पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक आयकर माफ हुआ. ऐसी-ऐसी चीजों को हमारी सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घोषणाएं होते रही हैं. अगला बजट भी जनहित में होगा और बेहतरीन होगा तथा 2025 से बेहतर 2026 होगा."
'इस बार भी होगा बिहार के लिए विशेष प्रावधान' : बिहार सरकार के मंत्री व जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, हमें लगता है कि जिस तरह से पिछले साल भी विशेष प्रावधान हम लोगों के लिए किया गया था तो इस बार भी होगा और अभी पूरे देश में बिहार सबसे बढ़ता हुआ राज्य है.
''पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति की रफ्तार से बढ़ रही है और अर्थशास्त्री ने कहा है कि बिहार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जगह है. साथ-साथ बिहार का ग्रोथ रेट सबसे तेज गति से बढ़ रहा है. इस ग्रोथ रेट को भारत सरकार भी मान्यता देगी और जिस तरह से पिछले बार उन्होंने विशेष मदद दिया था इस बार भी देंगे."- अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री व जेडीयू नेता
बिहार के मंत्रियों को काफी उम्मीद : बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने बजट पर उन्होंने कहा, "उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है. आज की जो जरूरतें हैं, जनादेश के अनुरूप बजट देखने को मिलेगा." मंत्री प्रमोद सिंह चंद्रवंशी कहते हैं, "बजट की घोषणा होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बिहार के लिए इसमें क्या है. हालांकि, केंद्र सरकार ने हमेशा बिहार का साथ दिया है, स्पेशल पैकेज दिए हैं और राज्य के विकास में अहम योगदान दिया है."
पिछले वर्ष क्या मिला था? : दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले बजट में बिहार के लिए 1 करोड़ 43 लाख राजस्व की व्यवस्था की थी. अनुदान और ऋण को लगा दें तो यह एक करोड़ 94 लाख से अधिक राशि केंद्र से बिहार को मिली थी. अब इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है, प्रधानमंत्री ने भी विकसित बिहार बनाने का वादा किया है. एनडीए की सरकार ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कई घोषणाएं की है. उन सबको पूरा करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत होगी. अब देखना है इस बार पिछले साल से कितनी राशि अधिक बिहार को मिलती है.
ये भी पढ़ें :-
Explainer: केन्द्रीय बजट में बिहार का बढ़ता दायरा, सवाल- क्या चुनावी वादे पूरा करने के लिए फिर खुलेगा खजाना?
Explainer: बिहार के सबसे बड़े बजट में क्या-क्या होगा खास? विस्तार से जानें