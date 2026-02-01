ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई ताकत, माइनिंग कॉरिडोर और मेडिकल निवेश से फायदा: डॉ. रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि देश में यह दूसरी बार है, जब रविवार को बजट पेश हुआ है. इससे पहले 1999 में एनडीए सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने रविवार को बजट प्रस्तुत किया था. इस बार निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रचा है.

रायपुर: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 9वीं बार बजट पेश किए जाने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को साकार करने की दिशा में दूरदर्शी कदम है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को अधोसंरचना, खनन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिलने जा रही है.



कैपेक्स बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ को सीधा फायदा

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ किया गया है, जिससे अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी. इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को मिलेगा.





माइनिंग कॉरिडोर से खनन राज्यों को मिलेगा बढ़ावा

रमन सिंह ने बताया कि ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा की गई है. इसके तहत खनन और खनिज खोज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक क्षमता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.





मेडिकल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मेडिकल और फार्मा सेक्टर में 10 हजार करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है. वहीं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए 40 हजार करोड़ रखे गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में निवेश और औद्योगिक विस्तार की संभावनाएं मजबूत होंगी.





शिक्षा, आयुर्वेद और स्वास्थ्य में बड़े फैसले

बजट में हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही तीन नए आयुर्वेद एम्स खोलने, कैंसर सहित 17 दवाइयों को सस्ता करने और 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास की घोषणा की गई. हाई स्पीड कॉरिडोर निर्माण से भी राज्यों को कनेक्टिविटी में लाभ मिलेगा.





23 फरवरी से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा. कुल 15 बैठकें होंगी। पहले और दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि होली को छोड़कर लगातार बजट पर चर्चा की जाएगी.