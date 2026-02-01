ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026-27: राजस्थान को शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी में बड़ी सौगात

केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं से राजस्थान को शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सौगात दी गई है.

श्रद्धा अग्रवाल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 2:11 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 2:43 PM IST

जयपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया. केंद्रीय बजट 2026-27 में भले ही राजस्थान के लिए किसी विशेष पैकेज या सीधी वित्तीय घोषणा का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन बजट में शामिल विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं और सेक्टोरल घोषणाओं से राजस्थान को शिक्षा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलता दिख रहा है. खासतौर पर शिक्षा और ग्रीन एनर्जी पर केंद्र सरकार के फोकस ने राजस्थान को बजट का प्रमुख अप्रत्यक्ष लाभार्थी बना दिया है.

शिक्षा पर बड़ा फोकस, महिला शिक्षा को मिलेगी मजबूती: केंद्रीय बजट 2026-27 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शिक्षा क्षेत्र में किया गया भारी निवेश शामिल है. बजट में प्रदेश के सभी 41 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा 15000 नए सेकंडरी स्कूल और 500 नए कॉलेज खोले जाने की योजना से राज्य के शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है. बजट विशेषज्ञ और स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप की सीईओ श्रद्धा अग्रवाल का मानना है कि इन कदमों से न केवल नामांकन दर बढ़ेगी, बल्कि ड्रॉपआउट की समस्या में भी कमी आएगी. खासकर बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को इससे नई दिशा मिलने की संभावना है.

बजट को लेकर विशेषज्ञ ने दी ये प्रतिक्रिया, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बजट बताता है कि सरकार किन वर्गों को प्राथमिकता दे रही है : सचिन पायलट

इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार, सड़क और हाईवे नेटवर्क होगा मजबूत: श्रद्धा ने बताया कि राजस्थान जैसे भौगोलिक रूप से बड़े और विविध राज्य के लिए बुनियादी ढांचा विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है. बजट में सड़क और हाईवे नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य में 27 नई सड़कों के निर्माण के लिए 1154.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. इससे सीमावर्ती इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी. बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, परिवहन और पर्यटन उद्योग को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

पढ़ें: डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं- प्रदेशवासियों को मिलेगा अच्छा और समावेशी बजट

रेल और हवाई अड्डा विकास से बढ़ेगी कनेक्टिविटी: उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए रेल परियोजनाओं और हवाई अड्डों के उन्नयन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. राजस्थान के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना से माल परिवहन और यात्री सुविधा दोनों में सुधार होगा. वहीं, क्षेत्रीय हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने की घोषणा से पर्यटन और निवेश को गति मिलने की संभावना है. इससे राज्य के आर्थिक विकास को नया बल मिल सकता है.

औद्योगिक, कृषि और ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा: श्रद्धा अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिहाज से बजट में पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को विशेष सहायता दिए जाने का प्रावधान अहम माना जा रहा है. इसके साथ ही एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने की घोषणाओं से रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है. इसके अलावा राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सोलर पार्क्स में बड़े निवेश का ऐलान किया गया है. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल हैं, ऐसे में यह फैसला ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और निवेश आकर्षण-तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कुछ उम्मीदें अधूरी: श्रद्धा ने कहा कि बजट में उम्मीदें आंशिक रूप से अधूरी भी दिखी. बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और ई-व्हीकल्स पर राहत देकर मध्यम वर्ग को कुछ सुकून जरूर मिला है, लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों, राज्य-विशेष टैक्स राहत, शहरी आवास और किराये जैसे मुद्दों पर कोई बड़ी घोषणा नहीं होने से आम नागरिकों की कुछ उम्मीदें अधूरी रह गईं.

