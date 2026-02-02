ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026-27: दिल्ली के लिए बढ़े आंकड़े लेकिन नई उम्मीदों को नहीं मिली उड़ान, पढ़ें डिटेल्स रिपोर्ट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में देश की राजधानी दिल्ली के हिस्से में कागजी तौर पर बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन विकास की नई योजनाओं के मोर्चे पर मायूसी हाथ लगी है. केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए कुल 1,348.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. हालांकि यह राशि पिछले संशोधित बजट के मुकाबले करीब 106 करोड़ रुपये अधिक है, लेकिन किसी विशेष पैकेज या नई बड़ी परियोजना की घोषणा न होने से इसे केवल 'संतुलन बनाने वाला बजट' माना जा रहा है. केंद्रीय बजट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज प्रेस कांफ्रेंस कर अपना पक्ष रखेंगीं.



आंकड़ों का गणित: कटौती की भरपाई की कोशिश

पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में दिल्ली को मिलने वाली राशि घटाकर 1,242 करोड़ रुपये कर दी गई थी. इस बार के बजट में 1,348 करोड़ रुपये आवंटित कर केंद्र ने उस कटौती को कवर करने की कोशिश की है. आवंटन का विश्लेषण करें तो दिल्ली को 968.01 करोड़ रुपये राजस्व मद में और 380 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में दिए जाएंगे. यह आवंटन पिछले साल के मूल अनुमान के लगभग बराबर ही है, जिससे स्पष्ट है कि दिल्ली के विकास की रफ्तार के लिए कोई अतिरिक्त 'बूस्टर डोज' नहीं दिया गया है.



चंद्रावल जल परियोजना: पुराने काम को ही विस्तार

बजट में सबसे अधिक ध्यान चंद्रावल जल शोधन संयंत्र से जुड़ी परियोजना पर दिया गया है. इसके लिए 380 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने, 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने और समान वितरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए है. हालांकि, यह कोई नई योजना नहीं है, बल्कि पहले से चल रही परियोजना को ही वित्तीय मजबूती दी गई है.



स्वास्थ्य क्षेत्र (केंद्रीय संस्थान) दिल्ली के पांच बड़े केंद्रीय अस्पतालों (एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया आदि) के लिए कुल 10,121.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अकेले एम्स दिल्ली को 5,200 करोड़ रुपये मिले हैं, जिससे आधुनिक उपकरणों और रिसर्च सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फंड में बढ़ोतरी की गई है, जिससे गरीब परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा.



बजट में कुछ विशेष क्षेत्रों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो दिल्लीवासियों के जीवन स्तर को प्रभावित करेंगे. दिल्ली-एनसीआर में रैपिड रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को 2,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं. दिल्ली मेट्रो के आगामी चरणों और विस्तार के लिए केंद्रीय करों और ऋणों के माध्यम से सहयोग जारी रखा गया है.



आम आदमी की उम्मीदें दरकिनार

आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र का जोर निरंतरता पर अधिक और नई पहलों पर कम रहा है. दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि प्रदूषण नियंत्रण, परिवहन व्यवस्था में सुधार या महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी विशेष फंड का ऐलान होगा, लेकिन बजट इन मोर्चों पर मौन है. प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना है कि न तो बिजली-पानी पर कोई नई सब्सिडी की झलक मिली और न ही रोजगार सृजन के लिए किसी विशेष कॉरिडोर की बात कही गई. दिल्ली जैसी बढ़ती आबादी वाली राजधानी के लिए किसी 'विज़नरी' प्रोजेक्ट का अभाव खलता है.



किस मद में कितना मिला पैसा (करोड़ रुपये में)

मद - आवंटित राशि - उद्देश्य

1. केंद्रीय सहायता - 951 करोड़ - सरकारी योजनाओं का संचालन



2. बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना - 380 करोड़ - चंद्रावल जल शोधन संयंत्र का विकास



3. आपदा प्रतिक्रिया कोष- 15 करोड़ - आपातकालीन स्थितियां



4. दंगा पीड़ितों का मुआवजा - 2 करोड़ -1984 के पीड़ितों के लिए सहायता.





