किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराएं, केंद्रीय कृषि मंत्री का अधिकारियों को निर्देश

केंद्रीय कृषि मंत्री पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे विदिशा, अधिकारियों को प्रतिदिन खाद वितरण व्यवस्था पर नजर रखने का दिए निर्देश.

केंद्री कृषि मंत्री विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 10:44 PM IST

2 Min Read
विदिशा: केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचे. जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के वेतवा सभागार में विदिशा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने जिले के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में उन्होंने कहा "केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी विभाग के अधिकारी मिलकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करें."

खाद की उपलब्धता पर विशेष निर्देश

शिवराज सिंह चौहान ने खाद की समस्याओं को लेकर मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, "खाद पर्याप्त है, लेकिन डीएपी की डिमांड ज्यादा है. इस पर चर्चा की गई है कि एमपी सहित पूरे क्षेत्र में डीएपी और अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए. प्रशासन प्रतिदिन वितरण व्यवस्था पर नजर रखे, ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो."

शिवराज सिंह ने खाद की समस्याओं पर मीडिया से बातचीत की (ETV Bharat)

विदिशा के विकास कार्यों में आएगी रफ्तार

शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा नगर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा "सड़क, सीवेज लाइन, स्वच्छता और अधूरे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता से पूरा किया जाए. विदिशा के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए. बारिश से प्रभावित कामों को शीघ्र दुरुस्त किया जाए और जो काम धीमे चल रहे हैं, उन्हें समय पर पूरा किया जाए. साथ ही कुछ नए कार्य भी स्वीकृत करने पर चर्चा हुई है."

SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
विकास के हर क्षेत्र में होगी विदिशा की पहचान (ETV Bharat)

बैठक के अंत में मंत्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, "योजनाओं की प्रगति का प्रतिदिन मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि विकास के हर क्षेत्र में विदिशा जिले की पहचान मजबूत हो."

बैठक में कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित काशवानी, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कुरवाई विधायक हरिसिंह सपरे, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

