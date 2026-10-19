ETV Bharat / state

अब एक टच पर सब्सिडी, बीज खाद और योजनाओं का लाभ, जानिए कैसे पोर्टल से मोबाइल हो जाएगा किसान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जब पूरी दुनिया एक टच पर है तो सरकारी जानकारियों के लिए भी किसान क्यो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहे. अब देश भर के किसानों के मोबाइल पर खेती किसानी से जुड़ी सभी योजनाओं की सही जानकारी मिल जाएगी. खाद बीज की उपलब्धता से लेकर किस योजना का कब लिया जा सकता है लाभ, ये किसान एग्री वेलफेयर पोर्टल पर देख सकेंगे.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवमी के मौके पर किसानों के लिए एग्री वेलफेयर पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल के जरिए देश भर के किसान सरकारी योजनाओं के साथ उन्हे मिलने वाली आर्थिक सहायता और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे.

किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर इस पोर्टल के जरिए अब किसानों को योजनाओं की जानकारी लेने या आवेदन करने के लिए अलग-अलग दफ्तरों और वेबसाइटों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि सरकार हर समय आम नागरिक और किसान के लिए मोबाइल पर लाइव रहे. तकनीक की असली सार्थकता तभी है जब वह सीधे खेत-खलिहान तक पहुंचे और किसान का जीवन आसान बनाए.