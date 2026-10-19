अब एक टच पर सब्सिडी, बीज खाद और योजनाओं का लाभ, जानिए कैसे पोर्टल से मोबाइल हो जाएगा किसान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एग्री वेलफेयर पोर्टल की शुरुआत की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली: जब पूरी दुनिया एक टच पर है तो सरकारी जानकारियों के लिए भी किसान क्यो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहे. अब देश भर के किसानों के मोबाइल पर खेती किसानी से जुड़ी सभी योजनाओं की सही जानकारी मिल जाएगी. खाद बीज की उपलब्धता से लेकर किस योजना का कब लिया जा सकता है लाभ, ये किसान एग्री वेलफेयर पोर्टल पर देख सकेंगे.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवमी के मौके पर किसानों के लिए एग्री वेलफेयर पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल के जरिए देश भर के किसान सरकारी योजनाओं के साथ उन्हे मिलने वाली आर्थिक सहायता और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे.
किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर
इस पोर्टल के जरिए अब किसानों को योजनाओं की जानकारी लेने या आवेदन करने के लिए अलग-अलग दफ्तरों और वेबसाइटों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि सरकार हर समय आम नागरिक और किसान के लिए मोबाइल पर लाइव रहे. तकनीक की असली सार्थकता तभी है जब वह सीधे खेत-खलिहान तक पहुंचे और किसान का जीवन आसान बनाए.
उन्होंने कहा कि यह प्लेटफार्म केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसान उत्पादक संगठनों (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को भी एक साथ जोड़ेगा.
क्या खास है इस पोर्टल में
- यह नया पोर्टल MeitY के DBIM 3.0 और GIGW 3.0 मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है.
- जो बेहद सुरक्षित, मोबाइल-अनुकूल और दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए भी पूरी तरह सुलभ है.
- पोर्टल पीएम-किसान, एग्रीस्टैक और पीएम फसल बीमा योजना जैसी बड़ी पहलों के लिए एक साझा प्रवेश-द्वार (सिंगल विंडो) का काम करेगा.
- मंत्रालय की सभी योजनाएं, सब्सिडी, नियम और डिजिटल सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर.
- ऑनलाइन पात्रता जांच, सीधे आवेदन और खाते में सहायता राशि पहुंचने से पूरी पारदर्शिता.
- पोर्टल बेहद हल्का और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है, जो साधारण स्मार्टफोन और कमजोर नेटवर्क में भी आसानी से काम करता है.
- मौसम का हाल, नई वैज्ञानिक खेती के तरीके, बीज-खाद की उपलब्धता और मंडियों के भाव की प्रामाणिक जानकारी सीधे किसान तक पहुंचेगी.
किसानों को ट्रेनिग देने चलेगा कैंपेन, अधिकारियों के ये निर्देश
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि पोर्टल की सफलता सही और समयबद्ध जानकारी से तय होगी. पुरानी या अधूरी सूचनाएं व्यवस्था पर भरोसा कम करती हैं, इसलिए पोर्टल पर हर जानकारी का लगातार अपडेट होना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही भाषा और प्रक्रिया को इतना सरल रखा जाए कि कम पढ़े-लिखे छोटे और सीमांत किसान भी इसे आसानी से समझ व चला सकें. किसानों को इस पोर्टल और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल में माहिर बनाने के लिए देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के जरिए एक विशेष प्रशिक्षण अभियान भी चलाया जाएगा.