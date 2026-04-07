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पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन : केंद्रीय मंत्री बोले- किसान अपनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजस्थान को लेकर कही ये बड़ी बात

चौहान ने अन्य राज्यों को भी इस नवाचार का अनुसरण करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि देश की भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया गया है. इसी क्रम में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन राजस्थान से शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा तथा राजस्थान राज्य शामिल हैं. इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का मंच मिलेगा. साथ ही, सम्मेलन से राज्यों के बीच आपसी समन्वय व नवाचारों को साझा कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी.

केंद्रीय चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन स्तर में सुधार करते हुए कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रही है. उन्होंने राजस्थान में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि का रोडमैप तैयार किया गया है.

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि का रोडमैप तैयार है. सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज बाजरा, सरसों और इसबगोल जैसे उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर है, जिसे अब प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा.

जयपुर: पश्चिम क्षेत्र के कृषि सम्मेलन के उद्घाटन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर मंथन हुआ. मंगलवार को जयपुर में सम्मेलन का उद्घाटन हुआ. इस सम्मेलन में किसान पारंपरिक तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि पर काम करें, इस पर जोर दिया गया. इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के क्षेत्र में किए गए कार्यों की तारीफ की.

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कृषि एकीकृत कृषि प्रणाली तकनीकों का हो उपयोग: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं. पहला, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति मिले. दूसरे लक्ष्य के तहत किसानों की आय बढ़ाने और तीसरे लक्ष्य के रूप में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है. उत्पादन वृद्धि, कृषि का विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

राज्य फार्मर आईडी के तहत करें पंजीकरण : चौहान ने कहा कि सभी राज्य मिशन मोड पर कार्य करते हुए फार्मर आईडी के तहत 100 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण करवाएं, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सके. प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न जोखिमों से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है. उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन करें, जिससे किसानों को बीमा योजना का लाभ त्वरित मिल सके. उन्होंने कहा कि सभी राज्य 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' आयोजित करें, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा.

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सीएम ने कहा- ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट से किसानों को मिलेगा लाभ : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मई माह में 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026' का आयोजन किया जाएगा. इसमें देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों को जोड़ा जा रहा है. उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री तथा कृषि से जुड़े अन्य गणमान्य विशेषज्ञों को इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन में कृषि विकास के लिए जो वैचारिक मंथन होगा, वह कृषि के भविष्य को नई दिशा देगा.

कृषि बजट में की ऐतिहासिक वृद्धि : मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विकसित राजस्थान 2047' की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत फसल श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण किया है. कृषि बजट में 34 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान आज बाजरा, सरसों और इसबगोल जैसे उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर है, जिसे अब प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा. साथ ही, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अब पारंपरिक तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कृषि नौकरी और व्यापार से भी अधिक लाभकारी बन सके.