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गरीब बच्चों के सपनों को मिलेगी उड़ान, शिवराज 'मामा' ने विदिशा के छात्रों को दिया खास तोहफा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ मामा कोचिंग क्लासेज का शुभारंभ. गरीब बच्चों को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद.

Mama Coaching Classes in Vidisha
विदिशा में मामा कोचिंग क्लासेज का शुभारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 7:58 AM IST

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Updated : May 11, 2026 at 9:13 AM IST

2 Min Read
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विदिशा: केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित ओशो आश्रम परिसर में रविवार को “मामा कोचिंग क्लासेज” का शुभारंभ किया. उन्होंने युवाओं से मेहनत और अनुशासन के साथ तैयारी करने की अपील करते हुए कहा कि सही दिशा और सकारात्मक सोच से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों और अभिभावकों से संवाद भी किया.

बेहतर अवसर और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है “मामा कोचिंग क्लासेज” की शुरुआत

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कई प्रतिभाशाली बच्चे केवल आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी कोचिंग नहीं कर पाते और उनका सपना अधूरा रह जाता है. ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर अवसर और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “मामा कोचिंग क्लासेज” की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य को दिशा देने का प्रयास है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस संस्थान को करियर काउंसलिंग सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जहां युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. साथ ही भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें.

Mama Coaching Classes in Vidisha
विदिशा में मामा कोचिंग क्लासेज का शुभारंभ (ETV Bharat)
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मामा कोचिंग क्लासेज का शुभारंभ के अवसर पर वहां जुटे छात्र और अभिभावक (ETV Bharat)

आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा

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शिवराज सिंह ने किया मामा कोचिंग क्लासेज का शुभारंभ (ETV Bharat)

“मामा कोचिंग क्लासेज” के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा. यहां एमपीपीएससी, पुलिस भर्ती, कर्मचारी चयन, बैंकिंग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी. विद्यार्थियों को अनुभवी 10 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा और समय-समय पर टेस्ट एवं मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए जाएंगे.

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विदिशा में मामा कोचिंग क्लासेज का शुभारंभ (ETV Bharat)

इस अवसर पर उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान, कार्तिकेय चौहान, मुकेश टंडन, हरी सिंह सप्रेम, समाजसेवी ऋषि जालोरी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

Last Updated : May 11, 2026 at 9:13 AM IST

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