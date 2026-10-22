करनाल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, ‘खेत बचाओ अभियान’ का आगाज, बोले- प्लीज़ पराली ना जलाएं
हरियाणा के करनाल के तरावड़ी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान का आगाज़ किया है.
Published : October 22, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 8:23 PM IST
करनाल: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करनाल के तरावड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की. इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे. कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया और खेती को टिकाऊ, मिट्टी को स्वस्थ तथा किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने पर जोर दिया. उन्होंने खेत में अमोनिया गैस के प्रयोग और पराली प्रबंधन की तकनीकों का भी जायजा लिया. पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा के किसानों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि खेती और पर्यावरण को बचाने के लिए किसानों की भागीदारी बेहद जरूरी है.
धरती की सेहत बिगड़ी तो संकट में पड़ जाएगी खेती : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धरती मां हमें अन्न देती है, लेकिन अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ रही है. इसका असर न केवल जमीन की उपजाऊ क्षमता पर पड़ता है, बल्कि फल, सब्जियों और अनाज के जरिए लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे जरूरत के मुताबिक संतुलित मात्रा में खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करें. सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों और उनकी कमियों की जानकारी लेकर खेती करें, ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धरती की सेहत की अनदेखी जारी रही, तो भविष्य में खेती के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.
पराली जलाने के बजाय प्रबंधन करें किसान : पराली प्रबंधन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के किसानों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है, जिसके लिए हरियाणा सरकार और किसान बधाई के पात्र हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि पराली नहीं जलाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से 1200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है. उन्होंने किसानों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि वे पराली को आग लगाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें. इससे खेत की मिट्टी को बचाने, आमदनी बढ़ाने और हवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी.
देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं : देश में खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत में किसी तरह का खाद्य संकट नहीं है. देश के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और खाद्यान्न को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र की मजबूती देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है. ऐसे में जरूरी है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने पर भी बराबर ध्यान दिया जाए.
एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी पर बोले कृषि मंत्री : गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार तथ्यों और तर्कों के आधार पर लगातार एमएसपी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों के हितों पर लगातार फोकस है और सरकार किसानों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.
झूठ और भ्रम फैला रहा विपक्ष : करनाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. वोट चोरी के आरोपों को लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को कठघरे में खड़ा किया. शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाया कि आखिर किसका वोट चोरी हुआ है? उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह सवाल आम जनता के बीच जाकर पूछना चाहिए. उनके मुताबिक, चुनावी मैदान में जीत हासिल नहीं कर पाने पर विपक्ष झूठ फैलाकर लोगों में भ्रम और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है
कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप : शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी एक-एक करके देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने संसद, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष सरकार पर कब्जा करने की मंशा से षड्यंत्र रचने और झूठ का सहारा लेने का काम कर रहा है
मोदी के समर्थन में बोले शिवराज : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी देश की करोड़ों जनता के दिलों में बसे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसलिए झूठे आरोपों का सहारा ले रहा है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की जनता सब कुछ समझती है और जो लोग विकास तथा विकसित भारत के लक्ष्य के साथ खड़े हैं, वे नरेंद्र मोदी के साथ हैं.
पंजाब में एनडीए की सरकार बनने का दावा : पंजाब में आगामी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे के दौरान एनडीए की सरकार बनने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता कांग्रेस को भी आजमा चुकी है और आम आदमी पार्टी को भी मौका दे चुकी है. उन्होंने दोनों दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है. शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में एनडीए की सरकार बनने को लेकर जो बात कही है, वह सच साबित होगी.
ये भी पढ़ें - हरियाणा में किसानों की बल्ले-बल्ले, पराली प्रबंधन के लिए बढ़ाई जाएगी सहायता राशि, कृषि मंत्री का ऐलान