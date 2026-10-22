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करनाल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, ‘खेत बचाओ अभियान’ का आगाज, बोले- प्लीज़ पराली ना जलाएं

करनाल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat )

करनाल: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करनाल के तरावड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की. इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे. कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया और खेती को टिकाऊ, मिट्टी को स्वस्थ तथा किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने पर जोर दिया. उन्होंने खेत में अमोनिया गैस के प्रयोग और पराली प्रबंधन की तकनीकों का भी जायजा लिया. पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा के किसानों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि खेती और पर्यावरण को बचाने के लिए किसानों की भागीदारी बेहद जरूरी है.

धरती की सेहत बिगड़ी तो संकट में पड़ जाएगी खेती : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धरती मां हमें अन्न देती है, लेकिन अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ रही है. इसका असर न केवल जमीन की उपजाऊ क्षमता पर पड़ता है, बल्कि फल, सब्जियों और अनाज के जरिए लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे जरूरत के मुताबिक संतुलित मात्रा में खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करें. सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों और उनकी कमियों की जानकारी लेकर खेती करें, ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धरती की सेहत की अनदेखी जारी रही, तो भविष्य में खेती के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

प्लीज़ पराली ना जलाएं (ETV Bharat) पराली जलाने के बजाय प्रबंधन करें किसान : पराली प्रबंधन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के किसानों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है, जिसके लिए हरियाणा सरकार और किसान बधाई के पात्र हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि पराली नहीं जलाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से 1200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है. उन्होंने किसानों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि वे पराली को आग लगाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें. इससे खेत की मिट्टी को बचाने, आमदनी बढ़ाने और हवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी. हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे (ETV Bharat) देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं : देश में खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत में किसी तरह का खाद्य संकट नहीं है. देश के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और खाद्यान्न को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र की मजबूती देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है. ऐसे में जरूरी है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने पर भी बराबर ध्यान दिया जाए. खाद और कीटनाशकों से बीमार हो रही धरती मां (ETV Bharat) एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी पर बोले कृषि मंत्री : गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार तथ्यों और तर्कों के आधार पर लगातार एमएसपी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों के हितों पर लगातार फोकस है और सरकार किसानों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. ‘खेत बचाओ अभियान’ का किया आगाज (ETV Bharat)