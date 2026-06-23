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अलनीनो पर अलर्ट: केंद्रीय कृषि मंत्री की हाईलेवल बैठक में झारखंड ने मांगा विशेष राहत पैकेज

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक (नई दिल्ली) ( Etv Bharat )