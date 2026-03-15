लाड़ली बहनों को और मदद दिलाएंगे, देवास में शिवराज मामा ने बहनों को दिलाया भरोसा
देवास के खातेगांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 10:56 PM IST
देवास: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रविवार को देवास के खातेगांव पहुँचे. वहां से सीधे वह कृषि उपज मंडी पहुंचे और किसानों से फसलों सहित अन्य कृषि से जुड़े विषयों पर चर्चा करते नजर आए. लाड़ली बहनो से मिलते हुए उन्होंने उनसे उनकी अन्य समस्याओं के आवेदन भी लिए. साथ ही आने वाले समय में उन्होंने लाड़ली बहनों को अन्य मदद भी देने की बात कही.
इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने इलाके में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की.
विदिशा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आज देवास जिले के खातेगांव में ‘दिशा’ समिति की बैठक की और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ खातेगांव विधानसभा के समग्र विकास के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 15, 2026
हमारा लक्ष्य है कि… pic.twitter.com/5k7GSO1eow
समीक्षा बैठक में विधायक आशीष शर्मा भी रहे मौजूद
मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने दिशा समिति की विस्तार से बैठक की. कुछ ऐसे विषय थे जो जनता के लिए बहुत जरूरी थे. जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना. इस योजना में शामिल होने के लिए कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित ना हो... गरीबों के मकान बन जाएं. जल मिशन की योजना को पूरे होने में अभी समय है, ऐसी स्थिति में पेयजल की व्यवस्था कैसे की जाए इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही विधायक आशीष शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे.
कहा, समय-समय पर प्रदेश के किसानों से मिलता रहूंगा और उनकी हर समस्या का निदान करूँगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश सहित प्रदेश के किसानों को कोई समस्या ना आए, इसलिए मैं समय-समय पर प्रदेश के किसानों से मिलता रहूंगा और उनकी हर समस्या का निदान करूँगा. इस बार नए बजट में पंचायतों को एक विशाल धनराशि मिलने वाली है. उस राशि से गांवों का संपूर्ण विकास हो जाए, यह तय ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं करेंगी न कि दिल्ली और भोपाल कि कौन से विकास कार्य करने चाहिए.
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इस बार गर्मी का व्यापक असर होने वाला है. इसको लेकर हमारी जल जीवन की जो योजना है उनको पूरा होने में समय है. एकल योजनाओं से पानी मिले वरना वैकल्पिक रूप से क्या-क्या व्यवस्था हो सकती है ताकि पेय जल का संकट ना हो, इस दिशा में प्रयत्न आवश्यक है.
जनपद पंचायत खातेगांव के नए भवन का भूमि पूजन किया
समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने रेस्ट हाउस ग्राउंड में जनपद पंचायत खातेगांव के नए भवन का भूमि पूजन किया. इस कार्यक्रम के बाद वे डाक बंगला मैदान पर चल रही भागवत कथा में शामिल हुए. उसके बाद वापस हेलीपैड पहुंचे जहां से विधायक आशीष शर्मा को साथ लेकर बैतूल के लिए रवाना हुए.