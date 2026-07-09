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बिहार में पीजी पाठ्यक्रम का नया फीस स्ट्रक्चर लागू, इन 5 विश्वविद्यालय में नहीं बदला शुल्क

बिहार के 5 विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी में एक समान पीजी पाठ्यक्रम का शुल्क लगेगा. 1 साल के लिए 8100, जानें दो साल की फीस.

Fees Set for PG Courses in Bihar
बिहार में विश्वविद्यालयों का फीस स्ट्रक्चर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 9, 2026 at 9:00 AM IST

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पटना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति सय्यद अता हसनैन ने एक वर्षीय और दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों के लिए यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एवं रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है. अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क संरचना लागू होगी. इस नए रेगुलेशन के लागू होते ही 2018 से चले आ रहे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के पुराने नियम समाप्त हो गए हैं.

किन विश्वविद्यालयों पर नहीं लागू होगा नया नियम: नए यूनिफॉर्म रेगुलेशन से बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी (NOU), आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU) और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को बाहर रखा गया है. इन विश्वविद्यालयों में पुरानी व्यवस्था या अपने अलग नियम लागू रहेंगे. शेष सभी विश्वविद्यालयों में यह नया एक समान ऑर्डिनेंस लागू होगा.

4 वर्षीय UG के बाद 1 वर्षीय PG: नए रेगुलेशन के अनुसार, चार वर्षीय स्नातक (UG) पूरा करने वाले छात्र अब एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में नामांकन ले सकेंगे. वहीं तीन वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों को दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा. इससे शिक्षा की अवधि और डिग्री संरचना NEP 2020 के अनुरूप हो गई है.

1 वर्षीय PG की फीस तय: एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को कुल 8100 रुपये फीस जमा करनी होगी. इसमें पहले सेमेस्टर की फीस 4600 रुपये और दूसरे सेमेस्टर की 3500 रुपये रहेगी. इसके अलावा प्रैक्टिकल फीस के रूप में प्रति सेमेस्टर 1000 रुपये, परीक्षा शुल्क 500 रुपये प्रति सेमेस्टर और ट्यूशन फीस 600 रुपये भी लगेगी.

2 वर्षीय PG पाठ्यक्रम की फीस: दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम की कुल फीस 15100 रुपये तय की गई है। इसमें चार सेमेस्टर होंगे. पहले सेमेस्टर के लिए 4600 रुपये तथा दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए 3500 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस होगी. फील्ड वर्क या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त 2000 रुपये एक मुश्त जमा करने होंगे.

सभी विश्वविद्यालयों में एक समान नियम लागू: बिहार सरकार के इस फैसले से अब छात्रों को फीस और नियमों में एकरूपता मिलेगी. राज्यपाल के इस आदेश से उच्च शिक्षा को और अधिक व्यवस्थित तथा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे.

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