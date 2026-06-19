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विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लागू करेंगे समान नागरिक संहिता, मोहन यादव का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, यूसीसी के लिए राज्य सरकार ने समिति गठित किया है, जो विभिन्न वर्गों से प्राप्त कर रही है सुझाव.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 3:37 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले ही गोवा, उत्तराखंड और गुजरात की तरह समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान कर दिया है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इंदौर प्रवास के दौरान कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) राज्य सरकार का संकल्प है. एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की भावना को मजबूत करने के लिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून आवश्यक है.

राज्य सरकार की समिति विभिन्न वर्गों से प्राप्त कर रही है सुझाव

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश के कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है और अब मध्य प्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है, जो विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त कर रही है. अब तक लाखों लोगों से सुझाव प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि मुस्लिम समाज के भाई-बहनों सहित विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी सकारात्मक सुझाव दिए हैं.

सरकार सभी पक्षों की राय का सम्मान करते हुए व्यापक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कदम सामाजिक समरसता, समान अधिकार और न्यायपूर्ण व्यवस्था को मजबूत करेगा.

क्या है समान नागरिक संहिता

दरअसल समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून है जो देश के सभी नागरिकों के आपसी और निजी मामलों जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार और बच्चे गोद लेने के प्रावधान को समान रूप से लागू करता है. इस कानून के तहत धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा, जिसका पालन संविधान के अनुसार हर देशवासी को करना होगा.

पर्सनल लॉ और निजी मामलों में अलग से नहीं था कोई पृथक संविधान सम्मत कानून

इस कानून की जरूरत इसलिए भी बताई जा रही थी क्योंकि अब तक भारत में आईपीसी और बीएनएस की धाराओं में आपराधिक और सिविल मामलों के तो निराकरण किए जाते हैं. लेकिन पर्सनल लॉ और निजी मामलों में अलग से कोई पृथक संविधान सम्मत कानून नहीं था. ऐसी स्थिति में लोग अपने धर्म के अनुसार बहु विवाह, तलाक और संपत्ति के अधिकार जैसे निजी मामलों का निराकरण धर्म आधारित व्यवस्था अथवा अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप करते रहे हैं.

हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि पहले चरण में उत्तराखंड ने इस कानून को लागू किया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से बड़े राज्य में भी इसे लागू किया जा रहा है.

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