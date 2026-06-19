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विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लागू करेंगे समान नागरिक संहिता, मोहन यादव का ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ( ETV Bharat )