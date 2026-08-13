राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले: UCC बिल को मंजूरी, 29 पेड़ प्रजातियों के संरक्षण का रास्ता साफ
प्रदेश की भजनलाल सरकार विधानसभा सत्र में UCC बिल लेकर आएगी.
Published : August 13, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 5:38 PM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, रोजगार, पदोन्नति, दिव्यांग अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और समान नागरिक संहिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए. कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और मंत्री केके विश्नोई ने दी. कैबिनेट में खास कर UCC बिल को मंजूरी दी गई. इस बिल को सरकार 20 अगस्त से शरू हो रहे विधानसभा सत्र में रखेगी.
UCC बिल को कैबिनेट की मंजूरी : कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा निर्णय राजस्थान समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी देना रहा. जोगाराम पटेल ने बताया कि यह संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे नागरिक मामलों में समान एवं पारदर्शी नियम लागू करना है. UCC के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के मान्यता प्राप्त प्रचलित रीति-रिवाजों पर लागू नहीं होंगे. इसके लिए गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों और अन्य राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन किया गया है.
पढ़ें. बीएपी सांसद रोत का सरकार और शिक्षा मंत्री दिलावर पर हमला, UCC और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
विधेयक में सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने की स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन कानून लागू होने के बाद होने वाले विवाह का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा. पंजीकरण नहीं कराने पर पहले 10 हजार रुपए तक और लगातार अनदेखी पर 25 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है. विवाह या तलाक के पंजीकरण आवेदन पर 15 दिनों में निर्णय का प्रावधान है. आवेदन खारिज होने पर 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी और अपीलीय स्तर पर 60 दिनों में निस्तारण का प्रावधान है.
केवल पंजीकरण में देरी या पंजीकरण नहीं होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा. पटेल ने कहा कि विधेयक में बहुविवाह पर रोक, विवाह की आयु पुरुष के लिए 21 और महिला के लिए 18 वर्ष निर्धारित करने और विवाह और तलाक से जुड़े विवादों के लिए न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है. धोखे, जबरन सहमति, नपुंसकता या अन्य निर्धारित परिस्थितियों में न्यायालय को विवाह शून्य या रद्द करने का अधिकार होगा.
उत्तराधिकार में बेटे-बेटी को समान अधिकार : UCC में उत्तराधिकार के मामलों में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार देने का प्रावधान है. बिना वसीयत मृत्यु होने पर उत्तराधिकार के लिए अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. पहली श्रेणी में पति-पत्नी, जीवित बच्चे, मृत बच्चों के पति-पत्नी और बच्चों के माता-पिता को शामिल किया गया है. दूसरी श्रेणी में सौतेले माता-पिता, भाई-बहन और अन्य निर्धारित रिश्तेदारों को स्थान दिया गया है. मृत्यु के समय गर्भ में मौजूद बच्चा बाद में जीवित जन्म लेता है तो उसे भी उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा. लिव-इन संबंध से जन्मी संतान के उत्तराधिकार अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है. पटेल ने स्पष्ट किया कि अभी यह विधेयक है. विधानसभा में सदस्यों को इस पर चर्चा और अपनी बात रखने का अधिकार होगा. विधानसभा से पारित होने के बाद ही नियमानुसार इसे कानून का अंतिम रूप मिलेगा.
पढ़ें. राजस्थान विधानसभा का सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभव, यूसीसी समेत कई बिल हो सकते हैं पेश
मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू को अनुकंपा नियुक्ति : उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की सूची में अब पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा. बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस निर्णय से ऐसे परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा और आश्रित पुत्रवधू परिवार का भरण-पोषण कर सकेगी. राजस्थान सेवा नियम-1951 में संशोधन करते हुए राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष के भीतर त्यागपत्र देने पर केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली का प्रावधान किया गया है. वेतन-भत्तों की वसूली नहीं होगी.
वहीं, यदि कर्मचारी राज्य या केंद्र सरकार के विभाग या उपक्रम में नई नियुक्ति मिलने के कारण पद छोड़ता है तो प्रशिक्षण के दौरान मिले वेतन-भत्तों और प्रशिक्षण व्यय की भी वसूली नहीं होगी. एकल महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव अब एक कैलेंडर वर्ष में तीन के बजाय छह चरणों में लेने की सुविधा मिलेगी. सरोगेसी के मामले में सरोगेट मदर को 180 दिन और कमिशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया है.
पदोन्नति और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे : कैबिनेट ने पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में जरूरत के अनुसार दो वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया है. इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का अवसर देना है, जो पूर्व में दी गई अनुभव संबंधी छूट का लाभ नहीं ले पाए. राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम-2015 में संशोधन से वनरक्षक से सहायक वनपाल, सहायक वनपाल से वनपाल तथा सर्वेयर से कनिष्ठ अभियंता पद पर पदोन्नति का मार्ग खुलेगा.
पढ़ें. UCC in Rajasthan : संविधान सभा में हुई थी यूसीसी पर चर्चा, फिर पारित हुआ था अनुच्छेद 35 जो अब अनुच्छेद 44 है
दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ : राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार संशोधन नियम-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. इसके तहत सरकारी सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति आरक्षण का काल्पनिक लाभ 30 जून 2016 से दिए जाने का प्रावधान है. इससे लंबे समय से चली आ रही दिव्यांग कर्मचारियों की मांग पूरी होने का रास्ता साफ हुआ है.
TAD में 470 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता : जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के राजकीय आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के पदों को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम-2022 में शामिल किया गया है. परीक्षा स्कीम, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, नेगेटिव मार्किंग और विस्तृत पाठ्यक्रम से जुड़े संशोधनों को भी मंजूरी मिली. इससे छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड-2 के 254 सहित कुल 470 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा. पहले ये पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाते थे.
29 पेड़ प्रजातियों को संरक्षण : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी है. इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर सहित कुल 29 पेड़ प्रजातियों को सूचीबद्ध कर उनके संरक्षण का प्रावधान किया गया है. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इन पेड़ों को काटने, उखाड़ने या गिराने पर रोक रहेगी. जरूरत होने पर सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. अनुमति मिलने की स्थिति में काटे गए पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ लगाने का प्रावधान रहेगा. जमीन मालिक पौधे लगाने की स्थिति में नहीं है तो निर्धारित राशि सरकार के पास जमा कर सकेगा, जिसका इस्तेमाल पौधारोपण में किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने, अथवा दोनों का प्रावधान बताया गया है. अनुमति से असंतुष्ट व्यक्ति को अपील का अधिकार भी रहेगा. सरकार का उद्देश्य गैर-वन क्षेत्रों में वृक्ष संरक्षण, जैव विविधता बचाना और मरुस्थलीकरण को रोकना है.
द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल, 2026 :
- राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में 'द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल, 2026' के प्रारूप का अनुमोदन किया है. यह विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.
- इस विधेयक के अंतर्गत राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और चिरोंजी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन एवं संरक्षण को विशेष बढ़ावा मिलेगा. इससे अवैध रूप से वृक्षों को काटने, उखाड़ने, गिराने की प्रभावी रोकथाम हो सकेगी.
- विधेयक में गैर वन भूमि में खड़े वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने तथा जवाबदेही निर्धारित करने के लिए ऐसे अपराधों को संज्ञेय एवं जमानती बनाया गया है.
- दोष सिद्ध पाए जाने पर एक वर्ष का कारावास या एक लाख रुपए जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है.
- कोई भी व्यक्ति अपनी स्वामित्व वाली या कब्जे वाली भूमि पर खड़े किसी भी वृक्ष को अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटेगा. ऐसे अपराध में प्रयुक्त की गई वस्तुओं को जब्त करने के संबंध में भी प्रावधान किए जा रहे हैं.
- कोई व्यक्ति अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति से किसी वृक्ष को काटता अथवा हटाता है तो प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में वृक्षों का रोपण होगा. ऐसा प्रावधान भी विधेयक में शामिल किया गया है.
- ग्रामीण एवं आदिवासी जनजीवन में इन वृक्षों का विशेष महत्व है. औषधीय, वाणिज्यिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी ये विशेष रूप से उपयोगी हैं. इस प्रस्तावित कानून से इन वृक्षों का प्रभावी संरक्षण होगा और आदिवासी एवं मरुस्थलीय अंचल के निवासियों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा.
द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026
- राज्य मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) विधेयक, 2026' के प्रारूप का अनुमोदन किया है.
- इसे अब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा.
- इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप देना है.
- इस विधेयक के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे.
- उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर यह प्रारूप तैयार किया गया है.
- समिति ने संभाग स्तर पर इसके लिए व्यापक जनसुनवाई कर आमजन, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और कानून विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया.
- प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों की अपनी-अपनी परंपराओं एवं रीतियों (जैसे- सप्तपदी, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि) के अनुसार विवाह संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी.
- कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.
- लिव-इन संबंधों की शुरुआत तथा उनके समापन की लिखित सूचना/पंजीकरण का प्रावधान किया गया है, जिससे दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी.
- विवाह या तलाक के पंजीकरण का ज्ञापन मिलने के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करना होगा या कारण बताते हुए लिखित में आवेदन खारिज करना होगा.
- रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन खारिज करने पर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका निस्तारण 60 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा.
- विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि केवल पंजीकरण न होने या देरी होने मात्र से कोई विवाह अमान्य नहीं माना जाएगा.
- किसी भी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकाय के नियोक्ता अपने सेवा अभिलेखों में कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति में बदलाव केवल अधिकृत विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही करेंगे.
- पंजीकरण न कराने पर 10 हजार रुपए तक और नोटिस मिलने के बाद भी अनदेखी करने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.
- जानबूझकर पंजीकरण प्रक्रिया में देरी या उपेक्षा करने वाले रजिस्ट्रार पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.
- विधेयक में विवाह के पश्चात उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया तय की गई है.
- संहिता के नियमों के उल्लंघन, जबरन/धोखे से ली गई सहमति, या नपुंसकता/अन्य कारणों के आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह को शून्य या अकृत घोषित करने के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं.
- प्रस्तावित कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की बिना वसीयत बनाए मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति का हस्तांतरण निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार किया जाएगा. इसके लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं.
- प्रथम श्रेणी में जीवित पति-पत्नी, उनके जीवित बच्चों, मृत बच्चों के पति-पत्नी एवं बच्चों तथा माता-पिता को रखा गया है.
- दूसरी श्रेणी में सौतेले माता-पिता, भाई-बहन, दिवंगत भाई-बहन के पति-पत्नी एवं बच्चों, माता-पिता के भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी को रखा गया है.
- अन्य श्रेणी में पहली दो श्रेणी के अलावा अन्य रिश्तेदारों को रखा गया है.
- इन श्रेणियों में कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, तो संपत्ति सरकार के पास जाएगी, लेकिन सरकार भी संपत्ति से जुड़ी सभी देनदारियों व दायित्वों के अधीन होगी.
- मृत्यु के समय गर्भ में मौजूद शिशु (जो बाद में जीवित जन्मा हो) को भी उत्तराधिकार का पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त होगा.
ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं संधारण (O&M) नीति
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति को नियमित, स्वच्छ और टिकाऊ बनाए रखने के लिए संचालन एवं संधारण (Operation & Maintenance) नीति का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया.
- इस नीति में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा-निर्देशों और इसके सभी 19 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है.
- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत, क्लस्टर समिति, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एक 5-स्तरीय संस्थागत ढांचा गठित किया जाएगा.
- स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के दैनिक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) की होगी, जो लघु सेवा प्रदाय निकाय (Micro Utilities) के रूप में कार्य करेंगी.
- इन समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए प्रत्येक 5 से 6 ग्राम पंचायतों के समूह पर एक 'क्लस्टर समिति' गठित की जाएगी.
- गांव के बाहर के बड़े ढांचे और थोक जल आपूर्ति (Bulk Water Transmission) के प्रबंधन की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम (RWSSC) के पास रहेगी, जो वृहद सेवा प्रदाय निकाय (Macro Utilities) के रूप में कार्य करेंगे.
- इन योजनाओं के सफल वित्तीय प्रबंधन के लिए केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग के टाइड फंड, राज्य वित्त आयोग, बजट, विधायक और सांसद निधि, डीएमएफटी फंड, उपभोक्ता शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाएगा.
- 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' (VB-G RAM G) के तहत भी मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जा सकेगा.
- इस नीति से समुदाय में स्वामित्व, स्वावलम्बन एवं विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के आधार पर दीर्घ अवधि में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का सदुपयोग एवं संचालन सुनिश्चित होगा. साथ ही, लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में एवं अच्छी गुणवत्ता का जल उपलब्ध हो सकेगा.
राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक के (शहीद) आश्रितों को नियुक्ति नियम, 2022 में संशोधन
- 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध (ऑपरेशन कैक्टस लिली) के दौरान राजस्थान के 326 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 35 गंभीर रूप से घायल सैनिक इलाज के दौरान 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच वीरगति को प्राप्त हुए थे.
- इन 35 सैनिकों को भी ऑपरेशन कैक्टस लिली के अंतर्गत 'बैटल कैजुअल्टी' (फेटल) घोषित किया गया है. इनके कुटुम्ब के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करने के लिए 'राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक के (शहीद) आश्रितों को नियुक्ति नियम, 2022' में संशोधन को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है.
- इस संशोधन के बाद योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित समयावधि को 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 1972 कर दिया गया है. इस संबंध में 7 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना और विविध सेवा नियमों में भी संशोधन किए जाएंगे.
- कैबिनेट के इस निर्णय से 1971 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन 35 वीरों के परिवारों को भी आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का हक मिल सकेगा.
पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की सशर्त छूट
- कार्मिकों को समय पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी. फिर भी, किन्हीं कारणों से कुछ विभागों में कार्मिक इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए थे. ऐसे काडरों में आवश्यकता अनुसार वांछित अनुभव में छूट देने के संबंध में इस वर्ष बजट में घोषणा की गई थी.
- इस बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज उन कार्मिकों को वर्ष 2026-27 में पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया गया, जिन्हें वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ था.
- इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर 2 वर्ष के सशर्त शिथिलन का प्रावधान किया जाएगा. इस संशोधन से वांछित अनुभव की कमी के कारण रिक्त रहने वाले पदों को भरा जा सकेगा जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा. साथ ही, सरकारी काम-काज का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा.
मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवूध भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र
- कैबिनेट ने मृत सरकारी कर्मचारियों के अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों की सूची में 'पुत्र वधू' को भी शामिल करने का निर्णय किया है.
- बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस फैसले से मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी, जिससे वह परिवार का भरण-पोषण भली-भांति कर सकेगी.
राजस्थान सेवा नियम, 1951 में संशोधन
- मंत्रिमंडल ने कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम, 1951 में तीन संशोधन करने का निर्णय किया है.
- अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से दो वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उनसे वेतन-भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी.
- राज्य या केंद्र सरकार के विभागों या उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन-भत्तों के साथ-साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी.
- इसके अलावा, एकल महिला राज्य कर्मचारियों को चाईल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत की जा सकेगी.
- सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने के मामलों में सरोगेट मदर को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा. इससे ये महिला कर्मचारी अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकेंगी.
जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन
- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक (वार्डन) के पदों को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में सम्मिलित किया गया है.
- कैबिनेट ने राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 में परीक्षा स्कीम, निगेटिव मार्किंग, न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40 प्रतिशत एवं विस्तृत पाठ्यक्रम संबंधी संशोधन का अनुमोदन किया है.
- इस निर्णय से टीएडी विभाग में छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड-II के 254 पद सहित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के कुल 470 पद भरे जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा.
- पहले ये पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते थे, लेकिन अब अलग कैडर बनाकर सीधी भर्ती करने से राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और योग्य कार्मिकों के चयन से विभागीय हॉस्टलों व आवासीय विद्यालयों का संचालन और अधिक बेहतर हो सकेगा.
राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में संशोधन
- वन विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में प्रस्तावित संशोधनों को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई. इससे वनरक्षक पद से सहायक वनपाल, सहायक वनपाल पद से वनपाल एवं सर्वेयर से कनिष्ठ अभियंता के पदों पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा.
- इस संशोधन से विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति का लाभ मिलेगा, रिक्त पद भरे जा सकेंगे, साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा.
महिला एवं बाल विकास विभाग सेवा नियम संशोधन
- वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसंबर, 2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में हुए संशोधन में विभिन्न विभागों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए थे. इसमें समेकित बाल विकास सेवा के संयुक्त निदेशक एवं कार्यक्रम निदेशक/अतिरिक्त निदेशक के दो नवीन पदनाम भी थे. अब इन पदों को राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 में सम्मिलित किया गया है.
- पदोन्नति के इन दो अतिरिक्त अवसरों से आईसीडीएस में विभागीय कार्यों में गुणवत्ता और प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा. साथ ही राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के निरीक्षण, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग कार्यों को गति मिलेगी.
सीमेंट उद्योग के लिए औद्योगिक भूमि आवंटन
- मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड को जैसलमेर जिले के ग्राम पारेवर में करीब 306 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि के आवंटन की मंजूरी दी गई है.
- इस निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे.
अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन
- प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों का अनुमोदन भी आज किया गया.
- प्रस्तावों के अनुसार बीकानेर जिले की तहसील पूगल के ग्राम बरजू में लगभग 228 हेक्टेयर, जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ 2 के ग्राम रामगढ़ बारानी दक्षिण में लगभग 485 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एवं जैसलमेर जिले की तहसील फतेहगढ़ के ग्राम तोगा व नीम्बा में 178 हैक्टेयर भूमि और बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम लीकड़ी में लगभग 51 हेक्टेयर भूमि सोलर-विंड हाइब्रिड परियोजना के लिए सशर्त कीमतन आवंटन की स्वीकृति दी गई है.
- ये परियोजनाएं प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायक होंगी. साथ ही, इनसे इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026
- राज्य मंत्रिमंडल ने शासकीय सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का काल्पनिक लाभ (Notional Benefit) दिनांक 30 जून, 2016 से दिए जाने के लिए 'राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026' के प्रारूप का अनुमोदन किया है.
- यह निर्णय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा में किए गए वादे की अनुपालना में किया गया है, जिससे राज्य के दिव्यांग कार्मिकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है.
- यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों (राजीव गुप्ता बनाम भारत संघ एवं एस.एस. सुंदरम प्रकरण) और भारत सरकार के कार्मिक विभाग (DoPT) द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में लिया गया है.
- राज्य में दिव्यांगों को पदोन्नति में दिए जा रहे 4 प्रतिशत आरक्षण के तहत अब 30 जून, 2016 से काल्पनिक लाभ (Notional Benefit) प्रदान किया जाएगा.
- इस फैसले से पात्र दिव्यांग कार्मिकों की वरिष्ठता (Seniority) एवं पदोन्नति के अवसरों में सुधार होगा, जिससे उनका मनोबल और सशक्तिकरण बढ़ेगा.
- मंत्रिमंडल की मंजूरी के पश्चात संशोधित नियमों को राजस्थान राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित कर शीघ्र लागू किया जाएगा.
जोधपुर पेयजल के लिए एस्केप जलाशय निर्माण एवं प्रभावित काश्तकारों को भूमि आवंटन
- राज्य मंत्रिमंडल ने जिला जैसलमेर की उपनिवेश तहसील नाचना-1 के ग्राम चिन्नू में एस्केप जलाशय (आरडी 1121) के निर्माण से प्रभावित 21 गैर-खातेदार काश्तकारों को उसी गांव में समकक्ष भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.
- इस निर्णय को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए अपवाद स्वरूप मंजूरी दी गई है, ताकि प्रभावित काश्तकारों का पुनर्वास हो सके और वर्षों पुराना विवाद सुलझ सके.
- इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 1121 पर एस्केप चैनल निर्माण के लिए वर्ष 1999 में 21 काश्तकारों (18 पूर्ण एवं 3 आंशिक) की लगभग 722.65 बीघा भूमि ली गई थी.
- उस समय औपचारिक भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही भूमि एस्केप चैनल के नाम दर्ज कर दी गई थी और काश्तकारों को विकल्प के रूप में अन्यत्र भूमि नहीं मिल सकी थी.
- यह एस्केप जलाशय जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रोजेक्ट है.
- काश्तकारों की भूमि की समस्या सुलझने से अब इस जलाशय का निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के तेजी से पूरा किया जा सकेगा.
- मानसून के दौरान नहर से मिलने वाले अतिरिक्त पानी का इस जलाशय में संग्रहण हो सकेगा, जिससे जोधपुर को नियमित जल आपूर्ति में मदद मिलेगी.