ETV Bharat / state

यूपी में अब संपत्ति का मूल्यांकन होगा आसान; यूनिफाइड रेट लिस्ट फॉर्मेट किया गया लागू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति का मूल्यांकन आसान हो जाएगा. प्रदेश सरकार ने अब एकीकृत दर सूची (Unified Rate List) फॉर्मेट लागू किया है. इससे जिलों में चल रहे प्रॉपर्टी रेट और मूल्यांकन में सुधार होगा. यह प्रक्रिया बेहद सरल होगी और मानक के तौर पर काम करेगी. यह जानकारी प्रदेश के स्टांप, पंजीयन राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने दी है.

राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि इस नई व्यवस्था से अब पूरे प्रदेश में एक रेट लागू होगा, जिससे आम नागरिक बिना किसी तकनीकी सहायता के अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कर पाएंगे और स्टांप शुल्क की गणना कर सकेंगे. राज्यमंत्री ने बताया कि अब प्रदेश के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में अलग-अलग फॉर्मेट की जगह एक समान फॉर्मेट लागू किया जाएगा.

इस नई दर सूची में नगरीय, अर्द्धनगरीय और ग्रामीण तीन श्रेणियां बनाई हैं. सभी के क्षेत्राधिकार को 15 श्रेणियों में बांटा गया है. इससे 2013 से प्रभावी क्रिटिकल रेट लिस्ट में सुधार होगा. जो दिक्कतें हैं, उनका समाधान होगा. उन्होंने बताया कि रेट लिस्ट के सरलीकरण में खेती, बिना खेती और कॉमर्शियल प्लॉट्स के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं. इससे संपत्ति का मूल्यांकन सही और पारदर्शी होगा.

राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि इतना ही नहीं सड़क के किनारे और सड़क से दूर प्लाट्स के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट व्यवस्था की गई है. इससे बिना वजह अदालती मुकदमों और आपसी विवाद की संभावनाएं खत्म होंगी. इस मूल्यांकन सिस्टम में कृषि फार्म, हाफ-कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल, मिक्स प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमर्शियल, होटल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर आदि के लिए अलग-अलग रेट तय किए गए हैं.