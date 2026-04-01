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रेलवे ट्रैक के पास मिला पुलिस वर्दीधारी युवक का शव, ट्रेन से कटकर हुई मौत

वर्दी के आधार पर पहचान की कोशिश: पुलिस उसकी वर्दी के आधार पर पहचान की कोशिश में जुटी हुई है. रेलवे अधिकारियों की सूचना पर दुर्गावती पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है.

क्या पुलिस का जवान था मृतक?: मामला जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया रेल खंड के सावठ गांव के पास का है. जहां रिवर्सल ट्रैक पर एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, मृतक युवक वर्दीवाला पैंट पहना हुआ है.

मृतक की उम्र करीब 40 साल: पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास है. मृतक के शरीर के निचले हिस्से में पुलिस की वर्दी का पैंट था और उसके पास मिले बैग में भी वर्दी रखी हुई थी. इन सुरागों के आधार पर पुलिस युवक की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

क्या बोले थाना प्रभारी?: दुर्गावती थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पहचान के लिए फिलहाल शव को मर्चरी हाउस में रखा गया है. पहचान नहीं होने पर 72 घंटा बाद पुलिस कस्टडी में शव का दाह संस्कार कर दिया जाएगा. उसकी पहचान के लिए आसपास के थानों को भी सूचना भेजी रही है.

"रेलवे ट्रैक से एक शव बरामद हुआ है. पहचान सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है. शव को दुर्गावती थाना लाकर पंचनामा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है."- गिरीश कुमार, थाना प्रभारी, दुर्गावती थाना

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