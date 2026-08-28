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सिरोही: अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, हत्या की आशंका

सिरोही: जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कासिंद्रा के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव मिलने की सूचना पर स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची. पिण्डवाड़ा सीओ राहुल कुमार और स्वरूपगंज थानाधिकारी कमलेश गहलोत ने भी घटनास्थल का जायजा लिया.

स्वरूपगंज थानाधिकारी कमलेश गहलोत ने बताया कि कासिंद्रा के पास झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो शव की स्थिति संदिग्ध मिली. मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए, जिसके चलते प्रथम दृष्टया युवक के साथ मारपीट के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.