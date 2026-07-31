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निर्माणाधीन मकान में मिला अज्ञात युवक का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान से अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करते हुए युवक की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सोलंकी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. फॉरेंसिक दृष्टि से आवश्यक साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी की गई. पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया. मौके पर 108 एंबुलेंस भी पहुंची, जिसने शव को अस्पताल पहुंचाया.

प्रारंभिक जांच में मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी गई है. पुलिस के अनुसार युवक के शरीर पर प्रथम दृष्टया कोई पहचान संबंधी दस्तावेज, मोबाइल फोन, पर्स या अन्य सामान नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान की जा सके. यही कारण है कि फिलहाल मृतक की पहचान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सोलंकी ने बताया सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची. कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया मृतक के फोटो आसपास के सभी थाना क्षेत्रों, पुलिस चौकियों तथा संबंधित पुलिस इकाइयों को भेज दिए गए हैं, ताकि उसकी पहचान कराई जा सके. इसके अलावा आसपास के लोगों, मजदूरों और स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी ने युवक को पहले क्षेत्र में देखा था.

पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक निर्माणाधीन मकान तक कैसे पहुंचा? वह वहां कब से मौजूद था? आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी जुटाई जा रही है. यदि किसी कैमरे में युवक की गतिविधियां कैद हुई होंगी तो उससे जांच को दिशा मिल सकती है. साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मामला सामान्य मौत का है, दुर्घटना का है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.