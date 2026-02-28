ETV Bharat / state

कानपुर में नाले में मिला महिला का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पनकी मंदिर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिला. ग्रामीणों ने तत्काल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पनकी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव नाले से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



नाले से मिला महिला का शव: एसीपी पनकी मनोज सिंह के मुताबिक, नाले में एक पुराने कंबल में लिपटा हुआ महिला का शव पड़ा था, जो भारी पत्थरों से दबा हुआ था. बॉडी पानी के अंदर दबी हुई थी, सिर्फ महिला का सिर दिखाई दे रहा था.



हत्या की आशंका: मृतका के शरीर पर पीले रंग की कुर्ती और गुलाबी रंग की लोअर थी. महिला की नाक में एक बाली और दाहिने हाथ पर टैटू बना मिला है, जिस पर RN लिखा है. इस पहचान के साथ पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर महिला की शिनाख्त की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला इस क्षेत्र की रहने वाली नहीं है. आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को यहां लाकर फेंका गया है.



एसीपी पनकी मनोज सिंह ने बताया कि, मामले की गहनता से जांच की जा रही है. शव की पहचान के लिए 72 घंटे मोर्चरी में सुरक्षित रखा जाएगा. यदि इस दौरान कोई पहचान नहीं होती है तो पोस्टमार्टम के बाद महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि महिला की पहचान हो सके.