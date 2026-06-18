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अमरोहा में अज्ञात महिला ने लाखों के जेवर उड़ाए; भीख मांगने के बहाने घर में घुसी थी, पुलिस खंगाल रही CCTV

थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

अमरोहा में घर में चोरी
अमरोहा में घर में चोरी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
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अमरोहा : जनपद अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला बगला में दिनदहाड़े चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि भीख मांगने के बहाने घर में घुसी एक अज्ञात नकाबपोश महिला ने घर में अलमारी की तिजोरी से करीब ढाई से तीन लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला बगला निवासी मोहम्मद तैय्यब की पत्नी किसी काम से पड़ोस में गई हुईं थीं. आरोप है कि इसी दौरान एक अज्ञात महिला भीख मांगने के बहाने घर के बाहर पहुंची. घर में केवल दो छोटे बच्चे मौजूद थे. आरोप है कि महिला बच्चों को डराकर घर के अंदर चली गई और अलमारी की तिजोरी में रखे कीमती जेवर चोरी कर फरार हो गई.

मोहम्मद तैय्यब ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



कुछ देर बाद जब परिवार के लोग घर लौटे तो अलमारी का सामान बिखरा पड़ा मिला. तिजोरी की जांच करने पर लाखों रुपये के जेवर गायब मिले. चोरी की जानकारी मिलते ही परिवार के होश उड़ गए और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पीड़ित मोहम्मद तैय्यब ने घटना की लिखित तहरीर नगर कोतवाली पुलिस को दे दी है. परिजनों के अनुसार चोरी हुए जेवरों की कीमत करीब ढाई से तीन लाख रुपये है.

नगर थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी महिला की पहचान की जा सके. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.


पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द चोरी का खुलासा कर जेवर बरामद करने और आरोपी महिला की गिरफ्तारी की मांग की है.


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