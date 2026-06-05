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चित्तौड़गढ़: पाड़नपोल झरने के पास मिला 4 दिन पुराना युवती का शव, हत्या की आशंका

चित्तौड़गढ़ : चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित पाड़नपोल झरने के पास शुक्रवार को एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है. मृतका की पहचान नहीं हुई है. इसकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है. शव शिनाख्तगी के बाद जांच आगे बढ़ेगी.

चितौड़गढ़ कोतवाली सीआई तुलसीराम ने बताया कि शुक्रवार सुबह पाड़नपोल झरने के पास शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. शुक्रवार को सुबह नरेगा श्रमिक 'हरियालो राजस्थान' के तहत पौधारोपण के लिए झाड़ियों की सफाई कर रहे थे. दुर्ग की तलहटी में पाड़नपोल झरने की तरफ जाते समय बाईं ओर से बदबू आने पर पास जाकर देखा तो नग्न अवस्था में युवती का शव पड़ा था. मृतका की टीशर्ट भी चेहरे की तरफ खींची हुई थी. इससे आशंका है कि पत्थर से युवती का शव कुचला हो. श्रमिकों ने इसकी आस पास के लोगों को सूचना दी. स्थानीयों लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी.