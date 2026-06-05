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चित्तौड़गढ़: पाड़नपोल झरने के पास मिला 4 दिन पुराना युवती का शव, हत्या की आशंका

चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की तलहटी में झाड़ियों से युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

युवती का शव मिला
युवती का शव मिला (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 10:23 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 11:59 AM IST

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चित्तौड़गढ़ : चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित पाड़नपोल झरने के पास शुक्रवार को एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है. मृतका की पहचान नहीं हुई है. इसकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है. शव शिनाख्तगी के बाद जांच आगे बढ़ेगी.

चितौड़गढ़ कोतवाली सीआई तुलसीराम ने बताया कि शुक्रवार सुबह पाड़नपोल झरने के पास शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. शुक्रवार को सुबह नरेगा श्रमिक 'हरियालो राजस्थान' के तहत पौधारोपण के लिए झाड़ियों की सफाई कर रहे थे. दुर्ग की तलहटी में पाड़नपोल झरने की तरफ जाते समय बाईं ओर से बदबू आने पर पास जाकर देखा तो नग्न अवस्था में युवती का शव पड़ा था. मृतका की टीशर्ट भी चेहरे की तरफ खींची हुई थी. इससे आशंका है कि पत्थर से युवती का शव कुचला हो. श्रमिकों ने इसकी आस पास के लोगों को सूचना दी. स्थानीयों लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी.

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जांच में जुटी पुलिस
जांच में जुटी पुलिस (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)

कोतवाली थाने से एएसआई हरवीर सिंह मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया. डिप्टी ब्रजेसिंह और कोतवाल तुलसीराम भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौका मुआयना कर एमओबी और एफएसएल टीम को बुलाया है. पुलिस फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं कर पाई है. पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला माना है. जानकारी मिली है कि शव चार दिन तक पुराना हो सकता है. शव के पास में ही एक शराब की बोतल और चिप्स का पैकेट भी मिला है. युवती की हत्या एवं शव पड़ा होने की सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई. इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मौका देखने के साथ ही सीआई और डिप्टी से भी जानकारी ली है.

Last Updated : June 5, 2026 at 11:59 AM IST

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