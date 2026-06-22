'पैर बाहर और बोरे में बंद महिला की लाश..' तेज दुर्गंध आई तो ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस, मची सनसनी
भागलपुर में बोरे में बंद महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस सीसीटीवी और फॉरेंसिक साक्ष्यों से जांच में जुटी है. पढ़ें खबर-
Published : June 22, 2026 at 5:54 PM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज थाना अंतर्गत अब्जुगंज रेलवे हॉल्ट के पास सोमवार को एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां मिरहट्टी पंचायत की तरफ जाने वाले मार्ग पर बोरे में बंद अज्ञात महिला की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.
बदबू आई तो खुला हत्या का मामला : दुर्गंध आने और बोरे से पैर बाहर दिखने के बाद ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी, जिसके बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तेज बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी. तब मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू हुई.
बदबू आने पर ग्रामीणों को हुआ शक : स्थानीय लोगों के अनुसार, अब्जुगंज-मिरहट्टी सड़क किनारे पड़े एक बोरे से तेज बदबू आ रही थी. शक होने पर जब राहगीरों ने नजदीक जाकर देखा, तो बोरे से एक इंसानी पैर बाहर निकला हुआ था. इस खौफनाक मंजर को देखते ही ग्रामीणों ने तुरंत आपातकालीन नंबर डायल 112 और सुल्तानगंज पुलिस को मामले की जानकारी दी.
मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की दबिश : वारदात की खबर मिलते ही सुल्तानगंज थाना प्रभारी धनंजय कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने जब संदिग्ध बोरे को खोला, तो उसके भीतर से एक महिला का शव बरामद हुआ.
FSL की टीम तलाश रही सबूत : शव की स्थिति काफी संदिग्ध लग रही थी. मृतका लाल रंग का सूट पहने हुई थी, उसके हाथ में कंगन थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष ने तुरंत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सूचित किया. FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े वैज्ञानिक सबूत जुटाए हैं, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.
कड़ियों को जोड़ने में जुटी पुलिस : घटना की सूचना पाकर विधि-व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार भी मौके पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हर संभावित एंगल से जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं.
"शव को कब्जे में ले लिया गया है और हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. अपराधी का सुराग लगाने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की सघन जांच कर रही है. साथ ही, गोपनीय सूचना तंत्र (गुप्तचरों) को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि मृतका की पहचान जल्द से जल्द की जा सके."- नवनीत कुमार, डीएसपी, विधि-व्यवस्था
पुलिस कर रही हत्यारों की तलाश : आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य जगह पर वारदात को अंजाम देने के बाद शव को छिपाने की नीयत से यहां लाकर फेंका गया है. पुलिस फिलहाल मृतका की शिनाख्त और हत्यारों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी है.
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