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दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में चूक मामले पर भाजपा विधायक का विपक्ष पर बड़ा आरोप, कहा- गैंगवार का होगा खुलासा

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक मामले में,जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का बयान इंक्वारी के बाद सब आजाएगा सामने

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक मामले में बीजेपी विधायक का आरोप
दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक मामले में बीजेपी विधायक का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 11:51 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में 6 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली थी. जब सरबजीत सिंह नामक एक व्यक्ति ने गेट नंबर-2 को कार से टक्कर मारकर परिसर में जबरन प्रवेश किया था. वह फूलों का गुलदस्ता लेकर घुसा और स्पीकर की गाड़ी के पास उसे रखकर भाग गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 8 दिन की हिरासत में लिया है. लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है यह दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी फेलियोर को दिखाता है, जिस पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है. वही दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने इस पूरे प्रकरण में दिल्ली के विपक्ष और पंजाब की सरकार पर जमकर हमला बोला है.

भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मामले पर कहा

भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने ईटीवी भारत से कहा कि दिल्ली विधानसभा में जो कार घुसी है उस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जांच कर रही है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार यह किसकी शरारत है क्योंकि इससे पहले तीन बार दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है. इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा की जा रही है .

भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का बयान इंक्वारी के बाद सब आजाएगा सामने (ETV Bharat)

इंक्वारी पूरी होने पर सब कुछ आ जाएगा सामने

तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा मुझे लगता है दिल्ली विधानसभा जो चल रही है उसमें विपक्ष जो पंजाब में सरकार चला रही है उनका कोई गैंगवार भी है. जो कुछ ना कुछ उनके तरफ भी इशाराा जा रहा है. हालांकि अभी इंक्वायरी चल रही है. इंक्वारी पूरी होने दीजिए सब कुछ सामने आ जाएगा.

पुलिस के अनुसार अब तक की पूछताछ में आरोपी सरबजीत ने यह काम ध्यान खींचने और अपने लापता भांजे के मामले में ध्यान दिलाने के लिए की थी. वही इस पूरी घटना में दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. लेकिन जिस तरह से यह घटना घटित हुई है यह दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे है कि अगर दिल्ली का विधानसभा सुरक्षित नहीं है तो आम लोग दिल्ली में कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं.

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DELHI ASSEMBLY SECURITY BREACH CASE

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