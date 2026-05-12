भिवानी में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात शख्स की मौत, मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष
भिवानी में ट्रेन की चपेट में आने से 45 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है. पुलिस मृतक की पहचान में जुटी है.
Published : May 12, 2026 at 1:44 PM IST
भिवानी: अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की रेलवे ट्रैक पर मौत हो गई. मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष आंकी जा रही है. भिवानी में किलोमीटर नंबर 12-13 पर शव होने की सूचना राजकीय रेलवे पुलिस चौकी भिवानी के प्रभारी को मिली. सूचना के आधार पर रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिवानी भेज दिया है.
बवानी खेड़ा स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को दी सूचनाः शव की पहचना के लिए आसपास के जनप्रतिनिधियों के मोबाइल पर मृतक की तस्वीर को साझा किया गया है. अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है. घटना के बारे जानकारी देते हुए जीआरपी चौकी की हेड कांस्टेबल मुनिया ने बताया कि "बवानी खेड़ा स्टेशन मास्टर से सूचना मिली थी कि रेलवे लाइन किलोमीटर नंबर 12-13 पर एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है."
नागरिक अस्पताल में रखा गया है शव: "सूचना के आधार पर पुलिस टीम पर मौके पर पहुंची. ट्रैक के आसपास करने वालों से पहचान हेतु प्रयास किए गए लेकिन शिनाख्त न होने की वजह से शव को नागरिक अस्पताल में रखवाया गया है. मृतक ने सफेद रंग की शर्ट और सलेटी रंग की फॉर्मल पैंट लाइनदार पहनी हुई थी, जो पहचानता हो वो जीआरपी भिवानी से सम्पर्क करें."