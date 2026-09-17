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हरिद्वार सर्वानंद घाट के पास मिला शव, हत्या की आशंका, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस

हरिद्वार शहर में सर्वानंद घाट के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया है, जिसकी हत्या का आशंका जताई गई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2026 at 1:42 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह सर्वानंद घाट के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की.

पुलिस ने बताया कि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन मृतक के गर्दन और शरीर पर कई जगह चोट के निशान जरूर मिले हैं. ऐसे में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. आसपास मौजूद लोगों से मृतक के शिनाख्त करने के प्रयास किया जा रहे हैं.

सर्वानंद घाट के पास पड़ा था शव: पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह सर्वानंद घाट के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा पाया गया. शव की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी पर मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इस बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच के दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले. इसलिए हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका पता चल पाएगा.

पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना स्थल पर किसी गाड़ी के टायर के निशान भी मिले हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है. मृतक की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है. उसके कपड़ों और जूतों को देखकर पुलिस को उसके अच्छे परिवार से होने की संभावना भी लग रही है.

खंगाली जा रही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज: पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी प्रयास शुरू कर दिए हैं. नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक वहां कब और किसके साथ पहुंचा था. मौत के सही कारणों का पता तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद लगेगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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हत्या की आशंका
अज्ञात शव मिला
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