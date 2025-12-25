ETV Bharat / state

सरायकेला में गड्ढे से बरामद हुई अज्ञात लाश, अधजले आधार कार्ड से खुलेगा राज

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. शिवनारायणपुर जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया. यह मामला तब सामने आया जब जंगल की ओर गए कुछ स्थानीय लोगों ने गड्ढे से मृतक के पैर बाहर निकले हुए देखे.

खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. जहां ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल शव को गड्ढे से बाहर नहीं निकाला है. थाना प्रभारी ने बताया कि शव पूरी तरह मिट्टी में दफन है, जिसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही बाहर निकाला जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट की मांग की गई है.

घटना की जानकारी देते थाना प्रभारी (ETV BHARAT)

​घटनास्थल पर मिले संदिग्ध साक्ष्य