ETV Bharat / state

अज्ञात शव बना पुलिस के लिए पहेली, पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का लेगी सहारा

सूरजपुर : सूरजपुर के मानपुर इलाके के कुएं में एक अज्ञात शव मिला था. इस शव की पहचान चंदरपुर गांव में रहने वाले पुरुषोत्तम के रुप में उसके परिजनों ने की.शव की पहचान हो जाने के बाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसे परिजनों को सौंपा. इसके बाद परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में शव का क्रियाकर्म किया. लेकिन इस घटना के तीन दिन बाद जिस पुरुषोत्तम को मरा समझकर घर में शोक कार्यक्रम चल रहा था,वो जिंदा वापस लौट आया. पुरुषोत्तम के वापस घर आ जाने के बाद पुलिस के सामने फिर से शव की शिनाख्त करने की परेशानी खड़ी हुई.

शव बना पुलिस के लिए पहेली : पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लापता लोगों की तलाश शुरु की. तभी पांच दिन बाद महुआपारा में रहने वाला एक परिवार अपने बेटे को तलाश करता हुआ पुलिस के पास पहुंचा.पुलिस ने जब अज्ञात शव के बारे में परिजनों को बताया तो उन्होंने कपड़ों के आधार पर इसे अपना बेटा किशन माना. लेकिन पुलिस ने पहले ही शव की शिनाख्ति को लेकर एक गलती की थी.लिहाजा इस बार शव को परिजनों को सौंपने से पहले पुलिस ने परिवार का डीएनए करवाने का फैसला लिया.लिहाजा अब शव से लिए गए डीएनए सैंपल को परिवार के साथ मिलाने के लिए पुलिस उसे रायपुर लैब भेजेगी.

अज्ञात शव बना पुलिस के लिए पहेली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)