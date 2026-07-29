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सरायकेला में गम्हरिया स्टेशन के पास होटल संचालक पर अंधाधुंध फायरिंग, कमर में लगी गोली

गोलीबारी की घटना के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस टीम ( ETV Bharat )

सरायकेला: जिला में आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार रात आपराधिक घटना सामने आई है. जिससे पूरा इलाका दहल गया है.

मंगलवार रात लगभग 10 बजे रेलवे अंडरपास के समीप 8 से 10 की संख्या में आए अज्ञात बदमाशों ने गोराई होटल के संचालक विशाल गोराई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. अचानक हुई इस गोलीबारी में एक गोली विशाल के कमर में जा लगी, जिससे वे मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े.

इस ​घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल विशाल को जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया. जहां उनकी स्थिति पर चिकित्सक नजर बनाए हुए हैं और इलाज जारी है. वहीं इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गये.

​पुलिस ने शुरू की जांच

गोलीबारी की घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस हरकत में आई. मामला दर्ज कर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की.