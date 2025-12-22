ETV Bharat / state

खूंटी में आदिवासी नेता की गोली मारकर हत्या, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश

खूंटीः जिला के कर्रा थाना क्षेत्र स्थित गुयु गांव में रविवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने आदिवासी कांग्रेस के पूर्व प्रखंड महासचिव सुमित तिग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए.

इस घटना को अपराधियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब सुमित घर के बाहर आग ताप रहे थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. सुमित अपने क्षेत्र में राजनीतिक रुप से बहुत सक्रिय थे. संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी रही है, जिससे गांव और आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पहचान थी.

घर के बाहर अलाव तापते वक्त मारी गई गोली

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम सुमित तिग्गा अपने घर पर थे. करीब साढ़े छह बजे उनके दो परिचित दोस्त उन्हें घर से बुलाकर गांव की ओर ले गए. इसके बाद वे दोस्तों के साथ अलाव ताप रहे थे. इसी दौरान लगभग आठ बजे अज्ञात अपराधी ने पीछे से उन पर गोली चला दी. गोली लगते ही सुमित गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए रांची स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुमित तिग्गा को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही कर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है.

कुछ भी बोलने से बच रही है पुलिस