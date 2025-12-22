खूंटी में आदिवासी नेता की गोली मारकर हत्या, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश
खूंटी में अज्ञात अपराधियों ने आदिवासी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी.
Published : December 22, 2025 at 6:41 PM IST
खूंटीः जिला के कर्रा थाना क्षेत्र स्थित गुयु गांव में रविवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने आदिवासी कांग्रेस के पूर्व प्रखंड महासचिव सुमित तिग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए.
इस घटना को अपराधियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब सुमित घर के बाहर आग ताप रहे थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. सुमित अपने क्षेत्र में राजनीतिक रुप से बहुत सक्रिय थे. संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी रही है, जिससे गांव और आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पहचान थी.
घर के बाहर अलाव तापते वक्त मारी गई गोली
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम सुमित तिग्गा अपने घर पर थे. करीब साढ़े छह बजे उनके दो परिचित दोस्त उन्हें घर से बुलाकर गांव की ओर ले गए. इसके बाद वे दोस्तों के साथ अलाव ताप रहे थे. इसी दौरान लगभग आठ बजे अज्ञात अपराधी ने पीछे से उन पर गोली चला दी. गोली लगते ही सुमित गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए रांची स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुमित तिग्गा को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही कर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है.
कुछ भी बोलने से बच रही है पुलिस
आदिवासी नेता हत्याकांड मामले के बाद भले ही पुलिस जांच में जुट गई है लेकिन मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है. एसपी मनीष टोप्पो से लेकर एएसपी और इंस्पेक्टर तक के पदाधिकारी मीडियाकर्मियों का फोन रिसीव नही कर रहे है.
ईटीवी भारत की टीम ने एसपी मनीष टोप्पो, एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा और सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह को कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नही किया. स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल पूरे इलाके में तनाव है.
इस मामले को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने खूंटी पुलिस से मांग की है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो. उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.
