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हजारीबाग में NTPC के कोल परिवहन में लगे वाहन पर फायरिंग, गैंगस्टर प्रिंस खान ने ली जिम्मेदारी

हजारीबाग में एनटीपीसी के कोल परिवहन के वाहन पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया.

FIRING ON COAL TRANSPORT VEHICLE
फायरिंग के बाद घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 2:30 PM IST

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हजारीबाग: जिले के बड़कागांव में अपराधियों ने कोल खनन परियोजना में लगे वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. बीती रात अज्ञात तीन अपराधियों ने दो वाहनों पर आठ राउंड फायरिंग की है और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना की जिम्मेदारी प्रिंस खान ने ली है.

प्रिंस खान ने हजारीबाग में दर्ज कराई उपस्थिति

हजारीबाग में पहली बार कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. प्रिंस खान को झारखंड पुलिस इन दिनों तलाश कर रही है. दरअसल, हजारीबाग के बड़कागांव पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में कोयला परिवहन काम में लगे वाहन को अपराधियों ने निशाना बनाया है.

कोल परिवहन में लगे वाहन पर फायरिंग (Etv Bharat)

वाहन पर चले 7 राउंड

शनिवार रात लगभग 11:00 बजे तेरह माइल से 200 मीटर आगे घात लगाकर अज्ञात अपराधियों ने दो वाहनों पर फायरिंग की. चालक के अनुसार, तीन अपराधी घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने वाहन पर लगभग सात राउंड गोलियां चलाई. घटना के बाद अपराधी मौके पर एक पर्चा भी छोड़ गए, जिस पर प्रिंस खान 'KSS' लिखा था.

ऑडियो में 40 से 50 राउंड का दावा

घटना के बाद एक ऑडियो भी वायरल हुआ है. वायरल करने वाला शख्स खुद को प्रिंस खान बता रहा है और कह रहा है कि वह दुबई में है. 40 से 50 राउंड में गोली 5 हाइवा गाड़ी में चला है और पर्चा भी छोड़ा गया है. वाहन चालक लोकनाथ महतो ने बताया कि तीन अपराधी, जो सफेद रंग की शर्ट पहनकर आए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की. जब घटना को अपराधी अंजाम दे रहे थे, उस वक्त वे अपनी गाड़ी में मौजूद थे. इस वजह से वह बाल बाल बच गए. चालक घटना के बाद काफी भयभीत है. उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाने में अब भय लगता है.

घटना पर गंभीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन: वाहन मालिक

वाहन मलिक प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना के बाद प्रिंस खान के नाम का पर्चा छोड़ा गया है. घटना देर रात घटित हुई है, उस वक्त वाहन कोयला ढुलाई के लिए लगा हुआ था. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दो-तीन दिनों के अंदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बैठक करके फैसला लिया जाएगा कि आगे कैसे काम करना है. अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का काम बंद कर दिया जाएगा.

घटनास्थल से बरामद हुए पांच खोखा: एसपी

घटना के बाद हजारीबाग एसपी अमन कुमार समेत वरीय पदाधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है. हजारीबाग एसपी ने घटना की पुष्टि करते बताया कि पांच खोखे घटनास्थल से बरामद किए गए हैं. हो सकता है कि 7 से 8 राउंड गोली चली हो. इस घटना में दो गाड़ी को निशाना बनाया गया. इसमें कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ है. साथ ही वायरल ऑडियो में 40 राउंड की बात गलत है. इस दौरान पुलिस ने दो पर्चे घटनास्थल से बरामद किए है और बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी.

इससे पहले भी हुआ था वाहन पर हमला

दरअसल, इससे पहले भी परियोजना के परिवहन कार्य पर हमला हुआ था. 22 अप्रैल 2026 को भी तेरह माइल के समीप अपराधियों ने दिनदहाड़े कोयला ढुलाई कर रहे एक हाइवा वाहन में आग लगा दी थी, लगातार हो रही ऐसी घटनाएं क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस तथा कानून-व्यवस्था के प्रति उनकी बेखौफ मानसिकता को दर्शाती है.

आपराधिक घटनाएं चिंताजनक: परियोजना प्रबंधन

इस संबंध में पकरी बरवाडीह परियोजना प्रबंधन ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बेहद गंभीर एवं चिंताजनक हैं. प्रबंधन ने विश्वास व्यक्त किया है कि पुलिस प्रशासन जल्द ही दोषियों की पहचान करके उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई करेगा.

एनटीपीसी हजारीबाग के बड़कागांव में कोल उत्खनन का काम कर रहा है. यहां से कोयला देश के विभिन्न ऊर्जा संयंत्र तक पहुंचता है.

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कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान
COAL TRANSPORT VEHICLE IN HAZARIBAG
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