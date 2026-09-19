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बिहार में पहले किया कत्ल, साड़ी में बांधा, फिर प्लास्टिक में लपेटकर कमला में बहाया

इसके बाद, काफी मशक्कत के बाद नाव की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया. स्थानीय निवासी मुरारी झा, मिथिलेश पासवान, मनीष कुमार और प्रदीप ठाकुर ने बताया कि देखने से शव लगभग चार दिन पुराना लग रहा था. हाथ-पैर बंधे हुए थे और ऐसा लग रहा है कि शव को फेंकने से पहले साड़ी में लपेटा गया था.

कमला नदी में शव प्लास्टिक की शीट में लिपटा हुआ तैरता मिला. शव रसियारी पुल के एक खंभे से अटका हुआ था. स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर घनश्यामपुर थानाध्यक्ष आलोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में शनिवार सुबह घनश्यामपुर पुलिस स्टेशन इलाके में रसियारी पुल के पास कमला नदी में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव पानी में तैरता हुआ पुल के एक खंभे से अटका हुआ मिला. स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू की.

ग्रामीणों ने आगे कहा कि आशंका है कि साड़ी में लपेटने के बाद शव को प्लास्टिक की शीट में डालकर नदी में फेंक दिया गया था. कमला नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शव बहकर रसियारी पुल के खंभे से अटक गया होगा. वहीं इस घटना को देखने के लिए पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई.

शव की शिनाख्त नहीं

घटना के बारे में थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए DMCH, दरभंगा भेज दिया है. पुलिस पड़ोसी पुलिस स्टेशनों से भी संपर्क कर रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस शव की पहचान करने और मामले की जांच करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है. असल हालात और मौत की वजह के बारे में स्पष्ट जानकारी पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी.

"शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया है. हम पड़ोसी पुलिस स्टेशनों से भी संपर्क कर रहे हैं.असल हालात और मौत की वजह के बारे में स्पष्ट जानकारी पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी." - आलोक कुमार,घनश्यामपुर थानाध्यक्ष

इलाके में सनसनी

वहीं इस घटना के बाद रसियारी और आस-पास के गांवों के लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार लापता है, तो वे तुरंत घनश्यामपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें.



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