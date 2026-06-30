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बिहार के इस मंदिर से मिला शव, पोखर में थी लाश और मुख्य गेट पर खड़ी थी साइकिल

बेतिया: बिहार के बेतिया शहर के कालीबाग मंदिर परिसर स्थित पोखरे में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. मंगलवार को स्थानीय लोगों ने पोखरे के पानी में एक युवक का शव तैरता देखा, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

कालीबाग मंदिर के पोखर से मिली लाश: घटना की सूचना मिलते ही कालीबाग थानाध्यक्ष अजय चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को पोखरे से बाहर निकलवाया. इसके बाद पुलिस ने मृत युवक की पहचान कराने का प्रयास शुरू कर दिया है.

मंदिर के पोखर से शव मिलने से हड़कंप (ETV Bharat)

मंदिर के मुख्य गेट से साइकिल बरामद: पुलिस जांच के दौरान मंदिर के गेट के पास से एक साइकिल बरामद हुई है. साइकिल पर एक बैग बंधा हुआ था. बैग की तलाशी लेने पर उसमें कुछ कपड़े और एक मोबाइल चार्जर मिला है. हालांकि, बैग और साइकिल मिलने के बाद भी अब तक मृत युवक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक कौन था और वह किस इलाके का रहने वाला था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. स्थानीय लोग भी युवक की मौत को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी भी संभावना की पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और मृतक की पहचान होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा.

पुलिस ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर: फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए युवक की तस्वीर और उससे जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जा रही है.