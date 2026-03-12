ETV Bharat / state

मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप, बहादराबाद में युवक की मौत की पड़ताल तेज

हरिद्वार: मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया. पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है. वहीं दूसरी और बहादराबाद थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटका हुआ एक युवक का शव बरामद हुआ है. शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. मृतक की पहचान 22 वर्षीय पंकज सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

जीआरपी पुलिस के मुताबिक बुधवार को रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल पड़े होने की सूचना मिली. सूचना पर जीआरपी थाना प्रभारी प्रभारी बिपिन चंद्र पाठक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जांच में सामने आया कि उत्कल एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि व्यक्ति रेलवे लाइन पार करने के दौरान हादसे का शिकार हुआ होगा. मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है.

पुलिस ने मौके पर ही मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास किए, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई. जीआरपी प्रभारी बिपिन चंद्र पाठक ने बताया कि मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और आसपास के थानों को सूचना भेजकर पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बेगमपुर के पास पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ मिलने से सनसनी मच गई.