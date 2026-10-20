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​गोमती नदी में फंसा मिला अज्ञात शव, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू

​गोमती नदी में फंसा मिला अज्ञात शव, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: जनपद के ककराबाद गांव के पास सोमवार रात गोमती नदी में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव नदी में जलकुंभी के बीच फंसा हुआ था. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालने के लिए राज्य आपदा मोचन बल की टीम को मौके पर बुलाया. हालांकि, नदी में करीब 35 फीट गहराई और पानी के अत्यधिक तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.​