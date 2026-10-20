गोमती नदी में फंसा मिला अज्ञात शव, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू
नदी में करीब 35 फीट गहराई और पानी के अत्यधिक तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:56 PM IST
लखनऊ: जनपद के ककराबाद गांव के पास सोमवार रात गोमती नदी में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव नदी में जलकुंभी के बीच फंसा हुआ था. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालने के लिए राज्य आपदा मोचन बल की टीम को मौके पर बुलाया. हालांकि, नदी में करीब 35 फीट गहराई और पानी के अत्यधिक तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
इंस्पेक्टर माल नवाब अहमद के अनुसार, सोमवार शाम ककराबाद गांव के समीप किसान पथ पुल से गुजर रहे राहगीरों की नजर नदी में जलकुंभी के बीच फंसे शव पर पड़ी. देखते ही देखते पुल और नदी किनारे ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया. राहगीरों ने तत्काल स्थानीय माल थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी.
सूचना पाकर माल थाना पुलिस और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने बोट और उपकरणों के जरिए शव तक पहुंचने की रणनीति बनाई. पुल से नदी का जलस्तर करीब 35 फीट नीचे है. वहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा होने और धारा का बहाव काफी तेज होने के चलते रात के अंधेरे में शव को निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा.
शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस:
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव को पानी से बाहर निकालने के बाद, उम्र और हुलिए के आधार पर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही आसपास के थानों में हाल ही में दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्टों से भी जानकारी का मिलान कराया जा रहा है. फिलहाल, शव को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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