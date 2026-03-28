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बिहार के इस कुंड में युवक की निर्मम हत्या से दहशत, पर्यटक स्थल की सुरक्षा पर उठे सवाल

रोहतास: बिहार के रोहतास में मांझर कुंड पहाड़ी पर शनिवार (28 मार्च) को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दरअसल युवक का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया और उसे पेट्रोल छिड़क कर जलाने की भी कोशिश की गई थी. वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मामला दरिगांव थाना क्षेत्र का है.

युवक की निर्मम हत्या: मिली जानकारी के अनुसार युवक का अधजला शव पहाड़ी इलाके में एक पेड़ से लटका हुआ था. आशंका है कि युवक की गला दबाकर हत्या के बाद शव को एक पेड़ से लटका दिया गया और फिर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी गई.

रोहतास में मर्डर (ETV Bharat)

सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने की कोशिश: स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला हत्या से जुड़ा है और सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाया गया है. इधर मांझर कुंड जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के समीप हुई इस घटना से स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के बीच डर का माहौल है और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

शव की नहीं हो सकी है पहचान: स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दरिगांव थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस के अनुसार शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है और पहचान के लिए आसपास के थानों में गुमशुदगी रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है. वहीं सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि एक अधजला शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हीं मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.