ETV Bharat / state

योगनगरी रेलवे स्टेशन के पीछे मिला अज्ञात शव, इलाके में मचा हड़कंप, जांच तेज

ऋषिकेश में दो संदिग्ध मौतों के मामले सामने आये हैं. जिनकी पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

RISHIKESH CRIME NEWS
ऋषिकेश में संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्र में आत्महत्या के दो अलग-अलग सनसनीखेज मामले सामने आए हैं. इन घटनाओं में एक व्यक्ति की शव उसके घर के अंदर मिला. वहीं एक अज्ञात व्यक्ति का शव रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक ​पहली घटना श्यामपुर क्षेत्र की है. यहां 50 वर्षीय जसवंत सिंह ने अपने घर के एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. रात के समय जब जसवंत की पत्नी ने खिड़की से कमरे के अंदर झांका, तो उनके होश उड़ गए. पत्नी ने तुरंत अपने बेटे को जगाया. जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.

चौकी प्रभारी सुमित चौधरी ने बताया घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. परिजनों के मुताबिक जसवंत नशे के आदी थे. जिसके कारण उन्हें कुछ समय पहले नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था. वह कुछ ही दिन पहले वहां से घर लौटे थे. फॉरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

दूसरी घटना योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पीछे की है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला. शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. एसआई सुमित चौधरी ने बताया मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास प्रतीत हो रही है. शव लगभग एक सप्ताह पुराना लग रहा है. जिससे उसमें से दुर्गंध आ रही थी.पुलिस को मृतक की जेब या कपड़ों से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है. जिससे उसकी पहचान हो सके. पुलिस दोनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है.

जहां एक तरफ जसवंत की आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के पास मिले अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है.

पढे़ं- लव मैरिज की राह में रोड़ा बने परिजन, लड़की ने उठाया खौफनाक कदम

पढे़ं- हरिद्वार महिला सुसाइड केस, पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज, आरोपियों ने कमेटी के जाल में फंसा हड़प ली थी सारी रकम

TAGGED:

ऋषिकेश में संदिग्ध मौत
योगनगरी रेलवे स्टेशन शव
ऋषिकेश क्राइम न्यूज
SUSPICIOUS DEATH IN RISHIKESH
RISHIKESH CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.