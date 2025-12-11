ETV Bharat / state

कम उम्र में ही बढ़ रहा मोटापा, इस उम्र के बच्चे ओबेसिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित

जानिए क्यों कम उम्र में ही बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है...

कम उम्र में ही बढ़ रहा मोटापा
कम उम्र में ही बढ़ रहा मोटापा (Getty Image)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
जयपुर : मोटापा आमतौर पर वयस्क लोगों में पिछले कुछ सालों से एक गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है, लेकिन पूरे विश्व में अब छोटे बच्चे भी मोटापे की चपेट में आ रहे हैं. UNICEF की चाइल्ड न्यूट्रिशन ग्लोबल रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, चिकित्सकों ने इस स्थिति को अलार्मिंग स्टेज बताया है. रिपोर्ट में पहली बार यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दुनिया में कम वजन बच्चों की तुलना में मोटे बच्चों की संख्या अधिक हो चुकी है.

रिपोर्ट के अनुसार 5 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे ओबेसिटी से प्रभावित हैं, जबकि कम वजन वाले बच्चों की संख्या इससे कम है. यह संकेत है कि लगातार बदल रही जीवनशैली, गलत खान-पान और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों ने बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल दिया है. JK लोन अस्पताल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियांशु माथुर का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ओबेसिटी यानी मोटापा तो काफी गंभीर समस्या बनकर उभरा है, खासकर छोटे बच्चों में.

वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियांशु माथुर (ETV Bharat Jaipur)

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड मुख्य समस्या : डॉक्टर माथुर का कहना है कि पूरे विश्व के साथ-साथ भारत में भी स्थिति चिंताजनक है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दो दशक में बच्चों में ओबेसिटी के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है. शहरी क्षेत्रों में फास्ट फूड कल्चर और ग्रामीण क्षेत्रों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की पहुंच बढ़ने से भारतीय बच्चों में वजन बढ़ने की समस्या तेजी से फैल रही है.

इन चीजों से बढ़ रहा मोटापा
इन चीजों से बढ़ रहा मोटापा (ETV Bharat GFX)

इस वजह से बढ़ रहा वजन : डॉक्टर माथुर का कहना है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड मोटापे का सबसे बड़ा कारण है. पैक्ड स्नैक्स, मीठे पेय पदार्थ, हाई शुगर युक्त खाद्य पदार्थ, इंस्टेंट नूडल्स और फ्राइड आइटम आजकल बच्चों की पहली पसंद बन रहे हैं. इसके कारण बच्चों को हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बच्चों में डायबिटीज, कॉलेस्ट्रोल का बढ़ना आदि शामिल है. इसके साथ ही बच्चों के मेंटल हेल्थ पर भी विपरीत असर पड़ता है. बच्चों में शारीरिक गतिविधि की कमी भी बड़ा कारण है. मोबाइल, टीवी और गेमिंग की अधिकता बच्चों को घरों में सीमित कर रही है. इससे बचने के लिए बच्चों के आहार में ताजे फल, सब्जियां, दालें और घर का बना खाना शामिल करना होगा. स्कूलों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकना जरूरी है.

बच्चों में वजन बढ़ने की समस्या
बच्चों में वजन बढ़ने की समस्या (ETV Bharat GFX)

