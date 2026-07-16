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'मैं सच में हैरान थी' UNICEF अधिकारी ने की बिहार की तारीफ, कहा- यूरोप में भी ऐसा नहीं देखा

मोनिका ओलेड्जका नीलसन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में यूनिसेफ भारत की फील्ड ऑफिस की चीफ के तौर पर काम कर रहीं डॉ. मोनिका ओलेड्जका नीलसन ने राजधानी पटना का एक शानदार अनुभव साझा किया. इसी के साथ उन्होंने बिहार की तारीफ भी की. डॉ. मोनिका ने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा, एक हफ्ते पहले मैं यूनिसेफ इंडिया के साथ अपना काम शुरू करने के लिए बिहार के पटना पहुंची. रहने की जगह ढूंढते हुए, मैंने लेमन ट्री होटल में चेक इन किया. मेरे पहुंचने की दोपहर को, एक छोटी लेकिन असरदार बात ने मेरा ध्यान खींचा. ''मेरा स्वागत एक स्टाफ सदस्य ने किया, जिसे सुनने में दिक्कत थी. उसने एक बैज पहना हुआ था, जिसमें लिखा था कि अगर मैं अपनी बात लिख लूं तो उन्हें मदद करने में खुशी होगी. मुझे यह बात सोचने वाली और सबको साथ लेकर चलने वाली लगी." - डॉ. मोनिका ओलेड्जका नीलसन, चीफ फील्ड ऑफिस, यूनिसेफ इंडिया डॉ. मोनिका ने आगे लिखा, "अगली सुबह नाश्ते के समय, मैंने देखा कि दो युवा वेटर साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे. उत्सुक और प्रभावित होकर, मैंने बाद में रिसेप्शनिस्ट की सराहना की कि मैंने क्या देखा था. मैंने कहा कि मैंने यूरोप के होटलों में और दुनिया में कहीं और भी, ऐसी सबको साथ लेकर चलने वाली सोच कभी नहीं देखी थी."