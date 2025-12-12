खूंटी में विज्ञान और आत्मविश्वास के बीच सामंजस्य बनाने लगी हैं बेटियां, यूनिसेफ टीम ने बहुभाषी शिक्षा मॉडल को सराहा

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 4:33 PM IST

रांचीः झारखंड के खूंटी जिला में यूनिसेफ इंडिया की टीम ने शिक्षा में मातृभाषा और बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया.

यूनिसेफ इंडिया कंट्री ऑफिस के उप-प्रतिनिधि अर्जन डे वाग्ट के नेतृत्व में टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का दौरा कर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहलों की सराहना की. टीम ने अनगढ़ा के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मातृभाषा-आधारित शिक्षण मॉडल को करीब से देखा, जहां मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख और संथाली जैसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है.

मातृभाषा मॉडल से बच्चों में सीखने की बढ़ी ललक

डे वाग्ट ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षण से बच्चों में आत्मविश्वास और सीखने की गति दोनों में सुधार हुआ है. यह मॉडल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ और लेंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से राज्य के 1,000 से अधिक स्कूलों में लागू किया गया है.

UNICEF India team visited Kasturba Gandhi residential schools in Khunti district
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में यूनिसेफ इंडिया की टीम (ETV Bharat)

इसके बाद यूनिसेफ टीम ने कर्रा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का दौरा किया, जहां छात्राओं ने विज्ञान और गणित पर आधारित प्रयोगों का प्रदर्शन किया. प्लास्टिक की बोतलों से टॉर्च बनाना, बिजली के सर्किट तैयार करना और द्रव्यमान संतुलन जैसे प्रयोगों ने यह दिखाया कि बेटियां अब पारंपरिक लैंगिक सीमाएं तोड़ रही हैं.

UNICEF India team visited Kasturba Gandhi residential schools in Khunti district
छात्राओं से बात करते यूनिसेफ इंडिया के पदाधिकारी (ETV Bharat)

विद्यालय की छात्राओं ने ‘आधा-फुल सेल्फ एस्टीम पैकेज’ नामक नाटक प्रस्तुत कर यह संदेश दिया कि साहसिक कार्य और अन्वेषण केवल लड़कों का अधिकार नहीं, बल्कि लड़कियों का भी है. विद्यालय में जीवन-कौशल, स्वास्थ्य शिक्षा, मासिक धर्म स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष प्रशिक्षण चल रहा है.

UNICEF India team visited Kasturba Gandhi residential schools in Khunti district
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में यूनिसेफ इंडिया की टीम द्वारा पौधारोपण (ETV Bharat)

यूनिसेफ झारखंड की राज्य प्रमुख डॉ. कनिनिका मित्रा ने कहा कि, “मातृभाषा-आधारित शिक्षा और जीवन-कौशल कार्यक्रम राज्य के हाशिए के बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.” इस अवसर पर यूनिसेफ की झारखंड टीम में पारुल शर्मा, जोशीला पल्लपति, लक्ष्मी सक्सेना, और स्थानीय शिक्षा अधिकारी शामिल रहे. ये दौरा इस बात का प्रमाण बना कि झारखंड में शिक्षा अब केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समानता और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ रही है.

