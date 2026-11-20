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बाल पत्रकारों ने सीएम के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल अधिकारों पर की चर्चा, हेमंत बोले- सुनी जानी चाहिए बच्चों की आवाज

बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ के बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बाल अधिकार, शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों और बच्चों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर संवाद किया.

बच्चों ने अपने स्कूल और समुदाय में किए गए प्रयासों के अनुभव साझा किए. उन्होंने बाल विवाह और बाल श्रम की रोकथाम, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने, माहवारी स्वच्छता, बच्चों के स्वास्थ्य, पौष्टिक खानपान और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान चलाने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी.