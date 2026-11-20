बाल पत्रकारों ने सीएम के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल अधिकारों पर की चर्चा, हेमंत बोले- सुनी जानी चाहिए बच्चों की आवाज
विश्व बाल दिवस रांची में यूनिसेफ के बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 20, 2026 at 5:32 PM IST
रांचीः विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ के बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बाल अधिकार, शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों और बच्चों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर संवाद किया.
बच्चों ने अपने स्कूल और समुदाय में किए गए प्रयासों के अनुभव साझा किए. उन्होंने बाल विवाह और बाल श्रम की रोकथाम, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने, माहवारी स्वच्छता, बच्चों के स्वास्थ्य, पौष्टिक खानपान और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान चलाने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी.
रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान बच्चों ने अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को भी सामने रखा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और स्कूली शिक्षा, खेल, पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं बाल अधिकारों से जुड़े सवालों का जवाब दिया.
शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने पर विचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से दूर रखने के विषय पर समीक्षा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि शिक्षक अपना अधिक समय बच्चों की पढ़ाई में दे सकें.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर सुधारने की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास हो रहा है. शिक्षा के साथ खेलकूद में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए स्कूलों में खेल सामग्री उपलब्ध कराने और पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित करने का निर्णय लिया गया है.
बाल विवाह रोकने और बच्चों के स्कूल वापसी पर जोर
बाल पत्रकारों ने बताया कि वे अपने स्तर पर बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हैं. स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि यह कानूनी अपराध होने के साथ प्रकृति के विरुद्ध भी है. इससे लड़कियों के साथ लड़कों का जीवन भी प्रभावित होता है.
उन्होंने बच्चों को निर्धारित उम्र में ही विवाह करने के प्रति जागरूक रहने की बात कही. मुख्यमंत्री ने बताया कि जिलास्तर पर पुस्तकालयों का निर्माण कराया जा रहा है. शिक्षा बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता देती है. उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में एक दिन बिताकर विद्यार्थियों से बातचीत करने का निर्देश दिए जाने की भी जानकारी दी.
माहवारी स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान
बच्चों के स्वास्थ्य और माहवारी स्वच्छता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. बच्चियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. बाल पत्रकारों ने बचपन में होने वाली गैर-संचारी बीमारियों की रोकथाम, स्वस्थ खानपान और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अनुभव भी साझा किए.
मुख्यमंत्री ने बाल पत्रकारों के आत्मविश्वास और जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे जिस स्पष्टता से अपने अधिकारों और समस्याओं को सामने रख रहे हैं, वह उत्साहजनक है. उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है या अपने समुदाय की समस्या के समाधान का सुझाव देता है, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए.
मुलाकात में शामिल बाल पत्रकारों का ब्यौरा
- सोनू उरांव – गवर्नमेंट हाई स्कूल, कांके.
- खुशबू कुमारी – परमवीर अल्बर्ट एक्का, जीएमएस सदर.
- तनु कुमारी – जीयूएमएस पालू, ओरमांझी.
- सोफिया नुजहत – जीयूएमएस हुरहुरी, रातू.
- प्रियांशी बरदियार – जीएमएस हरमू हाउसिंग.
- सूरज प्रताप सिंह – जीएचएस, बोरिया, कांके.
- पल्लवी कुमारी – गवर्नमेंट स्कूल, डाहू, ओरमांझी.
- साक्षी कुमारी – जीएमएस, टीगरा नवाटोली, रातू.
- पंकज कुमार – गवर्नमेंट स्कूल, हरमू.
- प्रियांशी कुमारी – गवर्नमेंट स्कूल, डाहू.
यूनिसेफ ने बच्चों की भागीदारी को बताया जरूरी
यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉ. कनीनिका मित्रा ने कहा कि बच्चों को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी मानने के बजाय उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भी भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए. बाल पत्रकार कार्यक्रम बच्चों को सही जानकारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का मंच प्रदान करता है.
यूनिसेफ की कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट आस्था अलंग ने कहा कि गरीबी, भौगोलिक परिस्थितियां और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियां बच्चों के विकास में बाधा बनती हैं. बच्चों पर आज किया गया निवेश बेहतर समाज और भविष्य की नींव तैयार करेगा.
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