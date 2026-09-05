'हाथ में कटोरा.. गले में कफन' पटना में शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन
पटना में एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला है. वित्त रहित शिक्षकों ने मार्च निकाला. रिपोर्ट- कृष्णनंदन.
Published : September 5, 2026 at 4:57 PM IST
पटना : शिक्षक दिवस के मौके पर पटना में वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वित्त रहित शिक्षक गले में कफन लपेटकर और हाथों में कटोरा लेकर सड़क पर उतरे. शिक्षकों ने कफन मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया. यह मार्च गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से विधानसभा के पास सप्तमूर्ति तक निकाला जाना था, लेकिन पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया.
वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षकों का प्रदर्शन
कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव के नेतृत्व में निकाले गए इस प्रदर्शन में वित्त रहित शिक्षकों ने भिक्षाटन कर सरकार के सामने अपनी आर्थिक स्थिति बताने की कोशिश की. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि वर्षों से वेतनमान की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है. 8 साल से कॉलेज को तो अनुदान तक नहीं मिला है जिससे वित्तरहित शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है.
'शिक्षकों को किया जा रहा गुमराह'
संजय यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर वित्त रहित शिक्षकों को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण का वादा किया था, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है.
''वेतनमान तो दूर, पिछले करीब आठ वर्षों से वित्त रहित कॉलेजों को मिलने वाला अनुदान भी लंबित है. इसके कारण इन कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. आज शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक हाथ में कटोरा लेकर सरकार से यह पूछने को मजबूर हैं कि आखिर उनकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है.''- संजय यादव, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल
बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ और वित्त रहित शिक्षकों के समर्थन में बिहार कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित कफन पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री @Allavaru जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री @rajeshkrinc जी शामिल हुए।— Bihar Congress (@INCBihar) September 5, 2026
शिक्षकों का सम्मान —कांग्रेस की प्रतिबद्धता है। pic.twitter.com/zzKKprPSe6
फटा कुर्ता और हाथ में कटोरा
प्रदर्शन में शामिल वित्त रहित शिक्षक राधेश्याम शर्मा फटा कुर्ता और हाथ में कटोरा लेकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन उनकी खुद की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. जब शिक्षक ही भूखा रहेगा तो समाज और देश को सशक्त बनाने की कल्पना कैसे की जा सकती है. उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन वे अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं.
''वित्त रहित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण को लेकर सरकारी स्तर पर गठित समिति भी अपनी अनुशंसा कर चुकी है. समिति ने वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण की सिफारिश की थी. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी वित्त रहित शिक्षकों के पक्ष में फैसले आए हैं, इसके बावजूद सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है.''- राधेश्याम शर्मा, वित्त रहित शिक्षक
'MLC चुनाव में मिल सकता है जवाब'
राधेश्याम शर्मा ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों ने सरकार के चुनावी वादे पर भरोसा किया था, लेकिन अब तक वेतनमान का निर्धारण नहीं हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले विधान परिषद चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भले वेतनमान नहीं मिला हो, लेकिन विधान परिषद चुनाव में शिक्षक और संबंधित मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और सरकार को इसका जवाब चुनाव में मिल सकता है.
शिक्षक हक मांगे तो लाठी तैयार
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सेवा दल की कार्यकर्ता शैली ने अभिनेत्री कंगना रनौत के अंदाज में मिमिक्री करते हुए सरकार पर तंज कसा. उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि सरकार के पास वित्त रहित शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जब शिक्षक अपना हक मांगने पहुंचते हैं तो उनके लिए लाठी तैयार रहती है. उन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों के स्थायी वेतनमान की मांग चार दशक से भी ज्यादा पुरानी है.
''चुनाव से पहले सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों के वेतनमान की समस्या दूर करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ. आठ साल से अधिक समय से कई वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान नहीं मिला है. इससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और उनके लिए परिवार का खर्च चलाना तथा बच्चों की पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया है.''- शैली, कांग्रेस सेवा दल की कार्यकर्ता
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनका मार्च रोक दिया, लेकिन उनकी आवाज को नहीं रोका जा सकता. कांग्रेस सेवा दल ने कहा कि सरकार ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई है, लेकिन वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर बनी 'मानसिक बैरिकेडिंग' को आंदोलन के जरिए तोड़ा जाएगा. लगभग 2 घंटे की प्रदर्शन के बाद पुलिस ने समझा बूझाकर शांत किया और उनके प्रतिनिधिमंडल को आगे वार्ता के लिए ले गई.
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