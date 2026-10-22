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मौत का कुआं और सांसें थामने वाला रोमांच, जानें करतब करने वालों के जीवन के अनछुए पहलू

मौत का कुआं में करतब दिखाने वालों के जीवन नहीं है आसान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मेलों की रौनक व बचपन की यादों में 'मौत का कुआं' (Well of Death) का नाम आते ही रोमांच से भर जाने वाली गड़गड़ाहट कानों में गूंजने लगती है. लकड़ी के गोल कुएं के अंदर मोटरसाइकिल और कार की चाल दर्शकों की सांसें थाम देता है. गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम के शिप्रा मॉल ग्राउंड में लगे रामलीला महोत्सव में लगे ऐसे ही एक मौत के कुएं ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया. इस रोमांचक खेल के पीछे छिपी कला, कलाकारों के संघर्ष और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं जानतें हैं विस्तार से.

गुरुत्वाकर्षण को चुनौती