मौत का कुआं और सांसें थामने वाला रोमांच, जानें करतब करने वालों के जीवन के अनछुए पहलू
त्योहार के मौके पर मेलों में 'मौत के कुआं' का रोमांच अलग ही होता है. जानिए इनके कलाकारों के संघर्ष को..संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
Published : October 22, 2026 at 2:55 PM IST
नई दिल्ली: मेलों की रौनक व बचपन की यादों में 'मौत का कुआं' (Well of Death) का नाम आते ही रोमांच से भर जाने वाली गड़गड़ाहट कानों में गूंजने लगती है. लकड़ी के गोल कुएं के अंदर मोटरसाइकिल और कार की चाल दर्शकों की सांसें थाम देता है. गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम के शिप्रा मॉल ग्राउंड में लगे रामलीला महोत्सव में लगे ऐसे ही एक मौत के कुएं ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया. इस रोमांचक खेल के पीछे छिपी कला, कलाकारों के संघर्ष और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं जानतें हैं विस्तार से.
गुरुत्वाकर्षण को चुनौती
फिजिक्स के नियमों के अनुसार, किसी भी वस्तु को नीचे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को मात देना आसान नहीं होता है. मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले मुख्य कलाकार अनिल कुमार जिन्हें इस क्षेत्र में 15 साल का लंबा अनुभव है, ईटीवी भारत को बताया. शुरुआत में ये बेहद डरावना व मुश्किल लगता है. हालांकि, लगातार अभ्यास के बाद यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है. लकड़ी की खड़ी दीवारों पर गाड़ी चलाने के लिए रफ्तार से ज्यादा संतुलन व एकाग्रता की जरूरत होती है. इस दौरान गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है. सबसे अहम बात ये है कि ड्राइवर को अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह केंद्रित रखना पड़ता है, क्योंकि दर्शकों भीड़ के बीच जरा सा भी ध्यान भटकना बड़े हादसे को न्योता दे सकता है.
हेलमेट क्यों नहीं पहनते कलाकार?
दर्शकों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि इतने खतरनाक स्टंट के दौरान कलाकार सुरक्षा के लिए हेलमेट क्यों नहीं पहनते, क्योंकि हेलमेट तो चालक की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है. इसपर अनिल कुमार ने एक बेहद दिलचस्प व व्यावहारिक वजह बताई. उन्होंने बताया कि हेलमेट पहन के पीछे देखना और आसपास के अन्य कलाकारों की गतिविधियों पर नजर रखना असंभव हो जाता है. चूंकि कुएं के अंदर कई गाड़ियां एक साथ चलती हैं, इसलिए आपस में टकराने के खतरे से बचने के लिए वे बिना हेलमेट के ही अपनी पैनी नजरों व अनुभव के सहारे ये जोखिम उठाते हैं. हालांकि, सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों के प्रति वे पूरी तरह सजग हैं व उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होते हैं.
जब स्टंट की दुनिया में उतरी महिला
पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान माने जाने वाले इस जोखिम भरे पेशे में महिलाएं भी काम करती हैं. मध्य प्रदेश की सानिया पिछले 4-5 सालों से इस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल व कार के जरिए हैरतअंगेज करतब दिखा रही हैं. सर्कस के आयोजक सनी गुप्ता के अनुसार, सानिया ने करीब 7 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इस कला में महारत हासिल की. जब एक महिला कलाकार को मौत के कुएं की दीवारों पर फर्राटा भरते देखा जाता है, तो दर्शकों का उत्साह व हैरानी कई गुना बढ़ जाता है. पुरुष कलाकारों को तो लोग अक्सर स्टंट करते देख लेते हैं, लेकिन एक महिला को इतनी निडरता से यह खतरनाक खेल खेलते देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है. दर्शकों का यह अद्भुत रिस्पांस इन कलाकारों की मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है.
सर्कस के पीछे का संघर्ष जोखिम और आजीविका
मेले में कुछ मिनटों का यह शो देखने में जितना रोमांचक लगता है, इसे पर्दे के पीछे जीने वाले कलाकारों का जीवन उतना ही संघर्षपूर्ण है. सर्कस मालिक सनी गुप्ता बताते हैं कि मेरठ से आए इस दल के कलाकार अपनी रोजी-रोटी व परिवार के पालन-पोषण के लिए ये खतरनाक काम करते हैं. शो देखने आए अंकित ने बताया कि पहली बार लाइव स्टंट को देखना दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला अनुभव था. हर कोई इसे देखकर डर जाता है, लेकिन इन कलाकारों का जिगर और उनकी मजबूरी उन्हें हर पल मौत के साथ जूझने की ताकत देती है.
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कलाकारों की दो टूक सलाह, सड़क पर स्टंट करना जानलेवा
आज की युवा पीढ़ी फिल्मों व सोशल मीडिया से प्रेरित होकर अक्सर सड़कों पर बाइक और कारों से खतरनाक स्टंट करती नजर आती है. इस पर मौत के कुएं के कलाकार अनिल कुमार ने एक सख्त व गंभीर चेतावनी दी. उनका साफ कहना है कि सड़क पर कभी भी स्टंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद जानलेवा होता है. मौत के कुएं के कलाकार पूरी सुरक्षा, नियंत्रण, लकड़ी के विशेष ट्रैक व वर्षों के अभ्यास के बाद ही ऐसा कर पाते हैं, जबकि आम सड़कों पर किया गया जरा सा स्टंट न सिर्फ खुद की बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य मासूम लोगों की जिंदगी के लिए भी काल बन सकता है.
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इंदिरापुरम के रामलीला महोत्सव में सानिया व अनिल जैसे साहसी कलाकारों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हौसले के आगे बड़ी से बड़ी बाधा व गुरुत्वाकर्षण के नियम भी बौने पड़ जाते हैं. यह महज मनोरंजन नहीं, बल्कि पेट की आग बुझाने और अपने हुनर को जिंदा रखने की एक ऐसी जंग है, जो हर दर्शक के दिल में लंबे समय तक याद रहती है.
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