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सारनाथ को यूनेस्को का 'वैश्विक कवच': अब हर इमारत का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, जानिए आपके घर या दुकान पर क्या असर पड़ेगा?

पढ़िए अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता प्रतिमा तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट

सारनाथ को यूनेस्को का 'वैश्विक कवच
सारनाथ को यूनेस्को का 'वैश्विक कवच (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 11:23 AM IST

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Updated : September 8, 2026 at 11:30 AM IST

16 Min Read
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वाराणसी/सारनाथ: जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धम्मचक्कपवत्तन सुत्त) देकर दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया था, वह ऐतिहासिक स्थली सारनाथ अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची (UNESCO World Heritage List) का हिस्सा बन चुकी है. इस वैश्विक गौरव के मिलते ही अब सारनाथ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए कड़े प्रशासनिक कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) अब सारनाथ के कोर और बफर जोन में मौजूद सभी इमारतों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करने जा रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र पर निर्माण के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे. यह रिपोर्ट सारनाथ के गौरवशाली इतिहास, इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और इस नए वैश्विक दर्जे के बाद जमीन पर होने वाले बड़े बदलावों की गहराई से पड़ताल करती है.

सारनाथ: सारनाथ भगवान बुद्ध की तपो स्थली है, जहां भगवान बुद्ध और उनके पांच प्रथम शिष्यों के मिलन की स्मृति का प्रतीक माना जाता है. भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने पांच शिष्यों को यहीं पर उपदेश दिया था. इस स्थान से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई थी. इसके साथ ही यहां पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया अशोक चतुर्मुख सिंह स्तंभ में मिला है, जिससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है. इसके साथ यहां पर धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप, मूलगंध कुटी विहार और प्राचीन बौद्ध मठों के अवशेष मौजूद है, जिन्हें ऐतिहासिक स्मारक कहा जाता है.

सारनाथ को यूनेस्को का 'वैश्विक कवच' (Video Credit: ETV Bharat)
28 साल इंतजार बाद मिला विश्व धरोहर का दर्जा: यूनेस्को ने सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है. इसके साथ ही सारनाथ उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 45वां विश्व धरोहर बन गया है, जो यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल हो गया है. 28 साल बाद यह सौगात बनारस को मिली है. इसके पहले 3 जुलाई 1998 को सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में शामिल किया गया था. अभी तक आगरा के ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी को विश्व सूची में शामिल किया गया था.

सारनाथ को विश्व धरोहर का हिस्सा बनने के बाद बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों में भी उल्लास देखने को मिल रहा है. बौद्ध धर्म के गुरु का कहना है कि इस सौगात से अब एक नई विरासत के रूप में शहर को पहचान मिलेगी. विश्व धरोहर में शामिल होने से सारनाथ न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगा, बल्कि बौद्ध सर्किट को भी एक नया आयाम मिलेगा.

सारनाथ का इतिहास
सारनाथ का इतिहास (Photo credit;ETV Bharat)

धर्म गुरू कहते हैं कि यह सम्मान भारत की समृद्धि सभ्यता और आध्यात्मिक विरासत का एक गौरवपूर्ण उत्सव है. दुनिया भर से लोग सारनाथ आएंगे और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे. यह सांस्कृतिक विरासत की ऐतिहासिक उपलब्धि है. इससे न सिर्फ इस विरासत को लोगों को जानने समझने को मिलेगा, बल्कि यहां बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों से लोग भी पहुंचेंगे.

जाने क्या होंगे निर्माण के नियम: गौरतलब है कि अब इसे जब यूनेस्को की धरोहर में शामिल कर लिया गया है तो इस पूरे क्षेत्र में यूनेस्को के नियम के अनुसार इसका रखरखाव और आसपास का विकास किया जाएगा. क्या नियम है? इसको लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सारनाथ हेरिटेज जोन में 100 मीटर की दूरी तक तो पूरी तरीके से निर्माण प्रतिबंधित है. वहां पर किसी निर्माण की अनुमति नहीं है.

सारनाथ के नए नियम और बदलाव
सारनाथ के नए नियम और बदलाव (Photo credit;ETV Bharat)

वहीं 100 मीटर से लेकर 300 मीटर का जो हमारा रेगुलेटरी जोन है. उसमें एनएमए के परमिशन से निर्माण कार्य की अनुमति जारी होती है. वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियमों को ही रेगुलेट किया जा रहा है. अभी किसी तरीके की कोई समस्या स्थानीय लोगों और दुकानदारों को नहीं है. जल्द ही सारनाथ क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ नए फैसिलिटी का विकास किया जाएगा, जिसमें पाथवे सुंदरीकरण परियोजना को धरातल पर उतारा जाएगा.

300 मीटर के भीतर निर्माण का होगा नियम: उन्होंने बताया कि 300 मीटर के भीतर निर्माण की अनुमति के लिए फाइनल अथॉरिटी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है जो कि अप्रूवल देती है. उसके भी कई सारे कंडीशन होते हैं, जिसमें हाइट की दिक्कत होती है. इसमें 9 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं हो सकती.

सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व
सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व (Photo credit;ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इन्हीं मानकों का ध्यान रखते हुए सारनाथ जोन की टीम को विशेष रूप से निर्देशित किया है कि, जो भी हेरिटेज जोन के नियम है उनका अक्षरश: पालन होना चाहिए और जिस रूप में उनका अनुमति मिली है स्थल पर इस रूप से उनका निर्माण होना चाहिए.

यही नहीं यहां नियमों के पालन को लेकर के प्रवर्तन दल भी लगातार सक्रिय है जो कार्रवाई कर रही है और इसके साथ यदि कोई भी अवैध निर्माण होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सारनाथ जोनल अधिकारी कहते है कि, सारनाथ में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और इस महीने अब-तक 15 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है.

स्थानीय लोगों के मन में उजड़ने का है भय: वहीं सारनाथ को यूनेस्को धरोहर में शामिल होने के बाद नियमों में बदलाव को लेकर के यहां के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के हमने स्थानीय लोगों और दुकानदारों से बातचीत की. जहां उनके मन में एक अनजाना भय नजर आया. यहां दुकान संचालित करने वाले राम बहादुर कहते हैं कि, हम यहीं रहते हैं और यही हमारा दुकान भी है, लेकिन जब से यूनेस्को के बाद सुने हैं तब से मन में चिंता लग गई है.

व्यापार पर प्रभाव
व्यापार पर प्रभाव (Photo credit;ETV Bharat)

उन्होंने कहा ही बहुत बढ़िया बात है कि इस विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन अब यह पूरा क्षेत्र भी बदलेगा और इसलिए हमारे दुकान को भी यहां से हटा दिया जाएगा. हमें चिंता अब अपने रोजगार की है.

बताया गया है की नई दुकान मिलेगी, लेकिन नई दुकान कितनी दूर होगी यह नहीं पता. यहां पर हमारी दुकान थोड़ी चल जाती है, लेकिन दूर होगी तो कौन खरीदारी करेगा, अब हमें चिंता अपने रोजी रोजगार की है. यह चिंता सिर्फ राम बहादुर की ही नहीं है, बल्कि यहां मौजूद लक्ष्य, संतोष और अन्य दुकानदारों की भी है.

वाराणसी स्थित सारनाथ
वाराणसी स्थित सारनाथ (Photo credit;ETV Bharat)
नहीं पता आगे होगा क्या: यहां रहने वाले अन्य दुकानदार कहते हैं कि जब से यूनेस्को धरोहर की बात सामने आई है तब से विदेशी पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद जगी है और जब भी विदेशी पर्यटक आते हैं. हमारी बिक्री खूब होती है. अभी ऑफ सीजन चल रहा है. ऊपर से नेपाल में बाढ़ आई है. इस वजह से पर्यटक कम है, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, जनवरी से एक बार फिर पर्यटकों काहुजूम आना शुरू हो जाएगा.

हमें बहुत खुशी है कि हमारा धरोहर विश्व का धरोहर बन चुका है. यहां पर चीन, नाइजीरिया, नेपाल, स्वीटजरलैंड अलग-अलग क्षेत्र से पर्यटक आते हैं, लेकिन अब हमें चिंता थोड़ी दुकान की है, क्योंकि अभी तक हमसे कोई भी अधिकारी आकर के संपर्क नहीं किए है. नहीं यह बताया है कि अब यहां किस तरीके का विकास होगा और क्या हमारी दुकान जाएंगे या नहीं. यदि अधिकारी आकर हमें समझ लेते तो हमारे मन की शंका दूर हो जाती.

भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ
भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ (Photo credit;ETV Bharat)
ASI के मानक से होगा विकास: बताते चले कि सारनाथ परिक्षेत्र में पहले से ही एएसआई के नियमों का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत 100 से 300 मी दायरे के अपने अलग नियम रहे हैं. जहां पर निर्माण को लेकर के उनका पालन किया जाता है. इस वजह से जो पहले लोगों के निर्माण है उनमें किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है. इस बारे में एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि विश्व धरोहर की सूची में सारनाथ के शामिल होने के महत्वता को इसी सी बात से समझा जा सकता है कि यह पूर्वांचल का पहला और यूपी का चौथा धरोहर है.

एक लंबे इंतजार के बाद इसे शामिल किया गया है. इसके इस सूची में शामिल होने से यहां के क्षेत्र का विकास और बढ़ेगा, बल्कि यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यह एक गौरव का पल है. सारनाथ बुद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल माना जाता है. यहां पर अब बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट लोग आएंगे और यहां का और प्रचार प्रसार होगा.

उन्होंने बताया कि यदि किसी का घर 100 से 300 मीटर के दायरे में है तो उसे निर्माण को लेकर ASI से एनओसी लेना होता है. इसके लिए वह वाराणसी नगर निगम जाकर के आवेदन कर सकता है और उसके बाद अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ उसे NOC मिलती है.

भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ
भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ (Photo credit;ETV Bharat)
पर्यटन को मिलेगा आर्थिक आयाम: वहीं सारनाथ के सूची में शामिल होने की आर्थिक और पर्यटन के आयाम को समझे तो इस बारे में पर्यटन संगठन और व्यापारिक संगठन से जुड़े राहुल मेहता कहते हैं कि यह एक तरीके की ब्लेसिंग है जो वाराणसी को मिली है. वाराणसी में पहले से ही बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस वजह से यह इस पूरे देश का एक हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है.

ऐसे में सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करना इस हॉटस्पॉट को बूम देने के बराबर है और इस क्षेत्र को संरक्षित करना बेहद महत्वपूर्ण है. कारोबार की दृष्टि से उन्होंने कहा कि पहले से ही यहां लोगों ने होटल और अपने घरों को इस तरीके से तैयार किया है कि वह ASI के मानकों को पूरा कर रहे हैं और इसके साथ ही इन्वेस्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारनाथ और रिंग रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और 10 से 15 मिनट का रास्ता है. बड़े-बड़े प्रोजेक्ट रिंग रोड पर ऑलरेडी कम कर रहे हैं. इसलिए इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित रखने के साथ विकसित होने का फायदा है.


स्थानीय पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: उन्होंने कहा कि यह और भी बड़ा सेक्टर जब तैयार होगा तो यहां रहने वाले स्थानीय लोगों को भी काम करने का बड़ा मौका मिलेगा, यही नहीं इस क्षेत्र में विलेज टूरिज्म को भी विकसित किया जा रहा है तो यहां आने वाले जो पर्यटक हैं वह यहां पर्यटन से जुड़े आने आयामों को देखेंगे, जिससे न सिर्फ उसका प्रचार प्रसार होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को काम भी मिलेगा.

नए नियम से सारे लोगों के दुकान और जमीन को लेकर मन में उठ रही आशंकाओं के बाबत उन्होंने कहा कि, यहां स्थानीय स्तर पर इस तरीके की बड़ी दिक्कत नहीं है. हां स्तूप के पास संचालित होने वाले दुकानदारों के मन में चिंता हो सकती है, लेकिन यदि स्थानीय आवासीय लोगों की बात करें तो उनमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी. इसके पीछे की वजह यह है कि पहले से ही इस पूरे क्षेत्र को एएसआई के मानक के साथ विकसित किया गया है और यूनेस्को में शामिल होने के बाद भी कमोबेश वही मानक होंगे. इस वजह से लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी.

वाराणसी स्थित सारनाथ
वाराणसी स्थित सारनाथ (Photo credit;ETV Bharat)
एक नजर यूनेस्को के नियमों पर: बताते चलें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद सारनाथ को अब 1972 के विश्व धरोहर अधिनियम और यूनेस्को के निर्देश और मानकों का पालन करना होगा. इसमें सारनाथ के धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप व अन्य पुरातात्विक अवशेष को जिन मानदंडों के तहत मान्यता मिली है, उसके स्वरूप को बनाए रखना है और स्मारकों की मूल संरचना, ऐतिहासिक स्वरूप और प्राचीन कलाकृतियों में किसी भी प्रकार का बदलाव करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.यदि, सारनाथ के बफर जोन के क्षेत्र की बात करें तो, सारनाथ के मुख्य पुरातात्विक परिसर धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप आदि का मुख्य क्षेत्र 8.05 हेक्टेयर है. वही इसके चारों तरफ लगभग 72.2 हेक्टेयर को बफर जोन के तहत निर्धारित किया गया है. इसे पूरे क्षेत्र को ASI VDA और प्रशासन ने द्वारा तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे प्रोहिबोटेड जोन, रेगुलेटेड क्षेत्रऔर बफर जोन कहा जाता है.
वाराणसी स्थित सारनाथ
वाराणसी स्थित सारनाथ (Photo credit;ETV Bharat)
निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited zone) : सामान्य भाषा में समझे तो इसमें मुख्य स्मारकों की बाउंड्री से 100 मीटर के दायरे को शामिल किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के नए निर्माण और व्यवसायिक गतिविधि खुदाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.

विनियमित क्षेत्र (Regulated Zone): इसमें 100 से 300 मीटर तक का क्षेत्र शामिल है. इसमें कोई भी नया निर्माण या पुराने भवन का जीवन द्वारा करने के लिए और आशी से अनुमति की जरूरत पड़ती है और एनओसी लेना पड़ता है उसके बाद ही आप किसी तरीके का कार्य कर सकते हैं


बफर जोन : यह पुरातत्व धरोहर के आसपास की लगभग 300 मीटर तक के पूरे क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें सभी मानकों की सख्ती से निगरानी की जाती है, जिससे इस धरोहर से जुड़ा कोई भी हिस्सा अनधिकृत निर्माण के जद में ना आए.इसके साथ यदि इस क्षेत्र के अन्य नियमों की बात करें तो यहां पर नए भवनों की ऊंचाई, डिजाइन, रंग रूप, व्यवसायिक गतिविधियों को यूनेस्को के मानकों के अनुरूप ही संचालित करना होता है.भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थानीय प्रशासन को मिलकर के एक ऐसा मैनेजमेंट प्लान तैयार करना होता है, जिससे क्षेत्र में स्वच्छता, व्यवस्थित यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण से मुक्ति मिल सके और इसके साथ यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध हो सके.
वाराणसी स्थित सारनाथ
वाराणसी स्थित सारनाथ (Photo credit;ETV Bharat)

सारनाथ का इतिहास: भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो भटकते हुए नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर की तरफ से निर्धारित स्थान के रूप में उन्हें सारनाथ भेजा गया था. सारनाथ उस वक्त हिरणों से भरा एक अद्भुत वन हुआ करता था. इसकी आभा अपने आपमें अद्भुत थी. सारंगनाथ महादेव के नाम से इस स्थान को सिंहपुर के नाम से भी जाना जाता था. सिंहपुर में जब भगवान बुद्ध घूमते हुए पहुंचे तो उन्होंने अपने उन पांच शिष्यों को अपनी शक्ति के जरिए यहां पर बुलाया. उन्हें मालूम था कि उन्हें अपना पहला उपदेश यहीं देना था. अपनी ईश्वरीय ताकत के बल पर उन्होंने इन पांचों को यहां बुला कर उपदेश दिया, तो इसी स्थान को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया.

सारनाथ में मौजूद हैं भगवान बुद्ध की तमाम चीजें: सारनाथ में अशोक का चतुर्भुज सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप समेत मूलगंध कुटी विहार और ऐसी कई चीजें मौजूद हैं. यह सभी चीजें भगवान बुद्ध के आज भी यहां होने का एहसास कराती हैं. वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर्ण का कहना है कि, सारनाथ के बारे में हर किसी को यह तो पता है कि भगवान बुद्ध ने यहां पर अपना पहला उपदेश दिया था, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सारनाथ में धमेख स्तूप के पास एक वह स्थान भी मौजूद है, जहां भगवान बुद्ध कई दिनों तक एक छोटे से कमरे में रहते हुए ध्यान साधना में लीन थे. यह स्थान आज भी सुरक्षित है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए किसी काशी से कम नहीं है.

वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर्ण ने सारनाथ की जानकारी दी: इस रमणीय स्थान पर आज भी भगवान बुद्ध के होने का एहसास होता है. यहां पर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है. यहां आने के बाद आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि आज भी यहां पर बुद्ध के ज्ञान और बुद्ध के उपदेशों को महसूस किया जा सकता है. सारनाथ वह अद्भुत स्थान है, जहां मौजूद भगवान बुद्ध के छोटे से कमरे में उनकी मौजूदगी का एहसास किया जा सकता है.

वाराणसी स्थित सारनाथ
वाराणसी स्थित सारनाथ (Photo credit;ETV Bharat)
भगवान बुद्ध ऐसे ही भगवान नहीं थे. उनके जीवन के हर पल को पहले से ही निर्धारित किया गया था. भगवान बुद्ध के लिए पूर्णिमा का विशेष महत्व था. उनके जीवन में हर कार्य पूर्णिमा पर ही हुए थे. चाहे उनका जन्म हो, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, पहला उपदेश हो या फिर उनके द्वारा शरीर को छोड़ना हो. यह सभी कार्य भगवान बुद्ध के द्वारा पूर्णिमा के दिन ही दिए गए थे. इसलिए पूर्णिमा का उनके जीवन में विशेष महत्व माना जाता है.


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Last Updated : September 8, 2026 at 11:30 AM IST

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