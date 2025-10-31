ETV Bharat / state

लखनऊ बना ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’; अवधी व्यंजनों को मिली वैश्विक पहचान, छह माह में पहुंचे 70 लाख पर्यटक

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ( Photo credit: ETV Bharat archive )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने वैश्विक पहचान की नई ऊंचाई छू ली है. राजधानी को यूनेस्को ने ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ घोषित किया है. यह सम्मान उस शहर को मिलता है जो अपनी खानपान परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और नवाचार से विश्व को प्रेरित करता है. यह घोषणा यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में ‘वर्ल्ड सिटीज डे’ के अवसर पर की गई. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि लखनऊ की यह उपलब्धि उसके समृद्ध खानपान और संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति है. उन्होंने कहा कि लखनऊ को मिली यह पहचान पर्यटन क्षेत्र की बढ़ती शक्ति और ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ के विजन को साकार करने का प्रमाण है.









उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने लखनऊ के लिए नामांकन 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को भेजा था. विस्तृत समीक्षा के बाद भारत सरकार ने 3 मार्च 2025 को यूनेस्को को अंतिम डॉसियर प्रस्तुत किया. 31 अक्टूबर को आयोजित कॉन्फ्रेंस में लखनऊ को औपचारिक रूप से ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ नेटवर्क में शामिल किया गया.



