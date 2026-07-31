बस्तर में बेरोजगारी, हजारों युवाओं के सपनों पर भारी पड़ती पलायन की मजबूरी
बस्तर में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. अब युवा दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 11:10 AM IST
बस्तर: दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलने के बाद 31 मार्च 2026 को नक्सलमुक्त हुए बस्तर में अब बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. बस्तर संभाग में करीब 1 लाख 91 हजार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं. यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि उन लाखों सपनों की कहानी है, जो हर साल डिग्री, डिप्लोमा और तकनीकी शिक्षा हासिल करने के बाद भी रोजगार के इंतजार में टूट रहे हैं.
रोजगार कार्यालय में पंजीयन के बाद भी नौकरी नहीं
बेरोजगार युवा सुखदेव बघेल ने बताया कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया था. दो बार रिनिवल भी कराया, लेकिन आजतक नौकरी नहीं मिली. रोजगार के लिए निकलने वाली भर्तियों में भी आवेदन किया था, लेकिन उसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ. ऐसे ही बस्तर के कई युवा साथी हैं, जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराकर नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं. आदिवासी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है.
सरकार पर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का आरोप
आदिवासी समाज के युवा संतु मौर्य ने बताया कि बस्तर के युवाओं का भरोसा जनप्रतिनिधियों और सरकार के ऊपर से उठ गया है. कोई भी सरकार छत्तीसगढ़ में आए, लेकिन बस्तर के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं है. जिसके कारण पंजीयन कराने से मोहभंग हो गया है. अब बस्तर के युवा तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों के बड़े शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं.
पलायन को मजबूर युवा
संतु मौर्य बताते हैं कि कोलेंग, दरभा, लोहंडीगुड़ा, बास्तानार, तोकापाल, बकावंड, बस्तर, जगदलपुर जैसे सभी ब्लॉकों से युवा पलायन कर रहा है. सभी युवाओं ने पंजीयन कराया है, लेकिन सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है.
युवा बसंत कश्यप का कहना है कि सरकार चाहे तो रोजगार उपलब्ध करा सकती है, लेकिन युवाओं को सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है. बस्तर में डिग्री लेकर बेरोजगार युवा इधर उधर केवल घूम रहे हैं और रोजगार के लिए भटक रहे हैं.
बसंत कश्यप कहते हैं कि बस्तर का युवा किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहा है. उसकी सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि उसे अपनी योग्यता के अनुसार अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार मिले. यदि ऐसा नहीं हुआ तो पलायन बढ़ेगा. बस्तर की प्रतिभाएं बाहर जाती रहेंगी और बस्तर का विकास अधूरा ही रहेगा.
बस्तर में कितने युवा बेरोजगार
रोजगार कार्यालय उपसंचालक जय प्रकाश कौशिक ने बताया कि बस्तर संभाग में 1 लाख 91 हजार 58 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है. इनमें कांकेर में 57462, कोंडागांव में 40336, बस्तर में 43314, सुकमा में 11044, दंतेवाड़ा में 13695, बीजापुर में 14922, नारायणपुर में 10285 बेरोजगार हैं.
बस्तर के युवाओं का आरोप
युवाओं का कहना है कि हर चुनावी मैदान में बस्तर के युवाओं को रोजगार, उद्योग और स्थानीय भर्ती के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं. लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे फाइलों में सिमट जाते हैं. सरकार और विभाग केवल प्लेसमेंट कैंप तक सीमित रह जाती हैं, जहां मिलने वाले रोजगार कम वेतन, अस्थायी नियुक्ति और दूसरे राज्यों में पलायन की शर्तों के साथ आते हैं. ऐसे में बस्तर के युवा अब पलायन करने को मजबूर हैं. बस्तर के युवा ही अपनी प्रतिभाओ को लेकर बाहर रहेंगे तो बस्तर का विकास कैसे होगा?
युवाओं का कहना है कि बस्तर के भविष्य का प्रश्न केवल सड़कों, भवनों और योजनाओं से नहीं जुड़ा है. इसका उत्तर उन युवाओं के हाथों में है, जो आज रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं. यदि इन युवाओं को अवसर मिला तो यही युवा बस्तर की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. लेकिन यदि उन्हें अवसर नहीं मिला तो यह बेरोजगारी आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है.