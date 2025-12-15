ETV Bharat / state

बेरोजगारी भत्ते पर सरकार और विपक्ष आमने सामने, भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, जवाब से भड़की कांग्रेस

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी भत्ते पर सदन में हंगामा हुआ. कांग्रेस ने वॉकआउट किया.

बेरोजगारी भत्ते पर हंगामा (DD CHHATTISGARH)
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बेरोजगारी भत्ते को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर बेरोजगार युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने तीखी नोकझोंक के बाद सदन से बहिर्गमन कर दिया.

लखेश्वर बघेल के सवाल से उठा मुद्दा

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रश्नकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी. उन्होंने विशेष रूप से बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाया.

बेरोजगारी भत्ते पर हंगामा (DD CHHATTISGARH)

कौशल विकास मंत्री से पूछा गया जवाब

इस प्रश्न का उत्तर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने दिया. मंत्री ने विभागीय प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दी, लेकिन बेरोजगारी भत्ते को लेकर स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.

विपक्ष ने सरकार को घेरा

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता शुरू करने को लेकर सरकार ने पूर्व में लिखित जानकारी दी थी कि यह योजना बंद नहीं की गई है. इसके बावजूद अब तक बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं मिल पाया है.

भूपेश बघेल ने उठाई भत्ता शुरू करने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि सरकार ने बजट में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया था, फिर भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया. उन्होंने सरकार से तत्काल बेरोजगारी भत्ता शुरू करने की मांग की.

तीखी नोकझोंक के बाद कांग्रेस का बहिर्गमन

बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. मंत्री के जवाब से नाखुश कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया और अंततः विरोध दर्ज कराते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया.

संपादक की पसंद

