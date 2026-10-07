ETV Bharat / state

रोजगार का बड़ा मंच, पहले दिन 5 हजार से ज्यादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन, 3 हजार से अधिक अभ्यर्थी चयनित

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है. राजधानी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले के पहले ही दिन युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. प्रदेशभर से रोजगार की तलाश में पहुंचे 5 हजार से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया, जबकि 85 निजी संस्थानों की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में 3 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. अब इन चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे.

राजधानी रायपुर का इंडोर स्टेडियम बुधवार को रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं से गुलजार रहा. राज्य स्तरीय रोजगार मेले में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे. बेहतर नौकरी और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद लेकर आए युवाओं ने विभिन्न निजी संस्थानों की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया. मेले के पहले दिन 5 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया. रोजगार की संभावनाओं को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता और रुचि के अनुरूप उपलब्ध पदों के लिए आवेदन किया.

3 हजार से ज्यादा युवाओं का चयन

इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 85 संस्थानों और प्रतिष्ठानों ने भाग लिया. अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त पदों के लिए कंपनियों ने अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पूरी की. साक्षात्कार और अन्य चयन प्रक्रियाओं में युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. मेले के पहले दिन ही 3 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया जा चुका है. यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी के लिए सीधे कंपनियों से जुड़ने का बड़ा अवसर मिला है.

योग्यता और कौशल के आधार पर मिला मौका

रोजगार मेले में अभ्यर्थियों के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ कौशल और अनुभव को भी प्राथमिकता दी गई. युवाओं ने अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न संस्थानों की चयन प्रक्रिया में भाग लिया. इस पहल का उद्देश्य रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं और रोजगार देने वाले निजी संस्थानों को एक ही मंच पर लाना है. इससे अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए अलग-अलग स्थानों पर भटकने के बजाय सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत और चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला.

एक मंच पर रोजगारदाता और नौकरी तलाशने वाले युवा

राज्य स्तरीय रोजगार मेले को युवाओं और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. एक तरफ जहां कंपनियों को अपनी जरूरत के मुताबिक योग्य और कुशल उम्मीदवार तलाशने का अवसर मिला, वहीं दूसरी ओर युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के विकल्प तलाशने और सीधे चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला. रोजगार मेले में अलग-अलग जिलों से पहुंचे युवाओं के लिए यह पहल रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी.

कल चयनित युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

रोजगार मेले के पहले दिन प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए अगला दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित प्रदेश के सभी मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे.नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही हजारों चयनित युवाओं के लिए रोजगार की नई और उज्ज्वल राह खुलेगी.

युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

राज्य स्तरीय रोजगार मेले के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर और सुनहरे अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. बड़ी संख्या में युवाओं का पंजीयन और प्रारंभिक चयन इस बात को दर्शाता है कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ऐसे मंच कितने महत्वपूर्ण हैं. सरकार की इस पहल से युवाओं को न सिर्फ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उन्हें निजी क्षेत्र में अपनी योग्यता और कौशल के अनुरूप करियर बनाने का रास्ता भी मिल रहा है.

रायपुर का यह राज्य स्तरीय रोजगार मेला हजारों युवाओं के लिए उम्मीद और नए अवसर लेकर आया है. पहले दिन जहां 5 हजार से ज्यादा युवाओं ने पंजीयन कराया, वहीं 3 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन हुआ. अब 8 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलने के साथ इन युवाओं के करियर की नई शुरुआत होगी. रोजगार के इस मंच ने साफ कर दिया है कि कौशल, योग्यता और अवसर के मेल से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं तैयार की जा सकती है.